Iga Świątek w elitarnym gronie. Polska tenisistka wyróżniona

Mimo wzlotów i upadków, miniony sezon był dla Igi Świątek bardzo udany. 20-latka wygrała turnieje WTA 1000 i WTA 500 w Adelajdzie, a do tego dotarła do IV rundy w każdej imprezie wielkoszlemowej. Dzięki ugruntowaniu pozycji w czołówce najlepszych tenisistek świata tenisistka miała szansę zadebiutować w WTA Finals w Guadalajarze. Dokonania zawodniczki zostały także docenione przez WTA, która ogłosiła nominacje do prestiżowej nagrody.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek zawiodła w Turnieju Mistrzyń? "Drugi raz taka historia się nie zdarzy"

Iga Świątek nominowana do prestiżowej nagrody. Elitarne grono siedmiu zawodniczek

Świątek znalazła się w gronie nominowanych do miana najlepszej tenisistki sezonu 2021. Poza nią szansę na nagrodę mają także: Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Gabrine Muguruza, Naomi Osaka oraz Emma Raducanu. Ostateczną decyzję podejmą w tej kwestii dziennikarze. Faworytką jest Ashleigh Barty. "Jedynka" światowej listy wygrała Wimbledon, a także kilka mniej istotny turniejów na różnych nawierzchniach.

Już wszystko jasne. Na tym miejscu Iga Świątek zakończy sezon WTA

Dziennikarze wybierać będą także zawodniczki w takich kategoriach, jak debiutantka roku, zawodniczka, która poczyniła największy progres, powrót roku oraz deblistki roku. W tej pierwszej kategorii żelazną kandydatka do zwycięstwa jest triumfatorka US Open Emma Raducanu. W innych decyzja będzie dużo trudniejsza.

Dlaczego tenisiści nie zarabiają tak dużo, jak myślimy? "Naprawdę banalne pytanie"

Nagrody WTA. Nominowane zawodniczki: