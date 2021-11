Pojawiły się nowe zdjęcia Peng Shuai. Wątpliwości pozostały. Co się dzieje z gwiazdą tenisa?

Na początku listopada była liderka światowego rankingu deblistek opublikowała wpis w mediach społecznościowych, w którym oskarżyła byłego wicepremiera Zhanga Gaoliego o seksualną napaść. Niemal natychmiast wpis zniknął z sieci, a słuch o chińskiej zawodniczce zaginął.

ONZ włącza się do sprawy Shuai Peng. "Domagamy się dowodów"

Świat wstrząśnięty sytuacją Shuai Peng

Do sprawy włączyło się przede wszystkim środowisko tenisa, które domagało się szybkiego wyjaśnienia, co stało się z Peng. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) również odniosła się do zdarzenia, apelując o "przejrzyste śledztwo, które powinno być obowiązkiem w przypadku wszystkich zarzutów napaści na tle seksualnym".

O sprawie nie zapomniał również związek zawodowych tenisistek, który zapowiedział, że do momentu wyjaśnienia sprawy z udziałem Chinki nie będą organizowane turnieje w tym kraju. Dodatkowo głos zabrał prezydent USA Joe Biden zapowiadając, że brany jest pod uwagę polityczny bojkot nadchodzących zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Opublikowano zdjęcia Shuai Peng

Nowe światło na całą sprawę chciał rzucić chiński dziennikarz Shen Shiwei, który opublikował na Twitterze cztery fotografie. Trzy z nich przedstawiają Shuai Peng, znajdującą się w pokoju z zabawkami. Zdjęcia miały zostać wysłane przez przyjaciółkę tenisistki na chińskiej platformie społecznościowej WeChat.

Shiwei napisał, że wraz z opublikowanymi fotografiami pojawił się dopisek "Szczęśliwego weekendu". Internauci nie chcą uwierzyć w to, że Chinka samodzielnie udostępniła zdjęcia. Podejrzewają, że mogły one zostać wykonane kilka tygodni wcześniej. Wątpliwościom poddają również to, że Peng jak dotąd nie odniosła się do całej sprawy i nie skontaktowała się z WTA.

Kolejne wątpliwości

Kilka dni temu światowe media obiegła wiadomość mailowa, której autorką rzekomo była Shuai Peng. Chinka miała w nim odwołać swoje oskarżenia o napaść seksualną. Środowisko tenisowe, a także opinia publiczna wątpią jednak w to, że treść tej wiadomości faktycznie została napisana przez tenisistkę.