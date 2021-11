Wielki mecz Hurkacza. Walka o półfinał ATP Finals. O której i gdzie oglądać?

Hubert Hurkacz trafił do grupy czerwonej w turnieju ATP Finals w Turynie. Wrocławianin do tej pory mierzył się z Daniiłem Miedwiediewem oraz Jannikiem Sinnerem, który zastąpił kontuzjowanego Matteo Berrettiniego. Hurkacz przegrał oba spotkania, odpowiednio 7:6, 3:6, 4:6 oraz 2:6, 2:6. Mimo porażek Polak wciąż może zagrać w półfinale turnieju finałowego. Jego najbliższym rywalem będzie Alexander Zverev.

Hubert Hurkacz może zagrać w półfinale ATP Finals. Muszą zostać spełnione dwa warunki

Hubert Hurkacz jako jedyny tenisista w turnieju finałowym nie zaplanował sesji treningowej na środę. Portal puntodebreak podawał, że wrocławianin może wycofać się z turnieju z powodów zdrowotnych, a jego miejsce może zająć Asłan Karacjew. Ostatecznie Hurkacz nie podjął decyzji o rezygnacji, a jego występ z Alexandrem Zverevem pozostaje niezagrożony. Wcześniej z powodu problemów zdrowotnych ze stawki wycofali się Matteo Berretini oraz Stefanos Tsitsipas, a ich miejsce zajęli Jannik Sinner oraz Cameron Norrie.

Mimo dwóch porażek Hubert Hurkacz wciąż może zagrać w półfinale ATP Finals w Turynie. Aby tak się stało, Hurkacz musi pokonać Alexandra Zvereva, który jest uważany za faworyta do wygranej. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, to Polak musi liczyć na to, że Daniił Miedwiediew nie zlekceważy Jannika Sinnera i go pokona w wieczornej czwartkowej sesji. Rosjanin dzięki wygranej z Hurkaczem i Zverevem jest już pewny gry w półfinale.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Huberta Hurkacza?

Spotkanie Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem w trzeciej kolejce grupy czerwonej odbędzie się w czwartek 18 listopada około godziny 14:00 czasu polskiego. Relacja z tego meczu pojawi się na stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.