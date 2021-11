Już wszystko jasne. Na tym miejscu Iga Świątek zakończy sezon WTA

Minionej nocy zakończył się WTA Finals w Guadalajarze. W turnieju zwieńczającym sezon najlepsza okazała się Gabrine Muguruza (5. WTA), która pokonała Estonkę Anet Kontaveit (8. WTA) 2:0 (6:3, 7:5). Turnieju mistrzyń do najlepszych nie zaliczy Iga Świątek. Polska tenisistka odpadła z niego już po fazie grupowej z jedną wygraną w trzech meczach.

Taki występ dał Świątek 500 punktów do rankingu WTA, dzięki czemu mogła wyprzedzić nieobecną w Meksyku Ons Jabeur. Polka nie awansuje jednak w zestawieniu najlepszych tenisistek na świecie, gdyż sama została wyprzedzoną przez Paulę Badosę, która dotarła aż do półfinału WTA Finals. Za to osiągniecie Hiszpanka dostała 625 punktów, a co przy niewielkiej stracie do Polki pozwoliło ją wyprzedzić. Ostatecznie Świątek utrzymała więc dziewiąte miejsce w rankingu WTA. To dla niej historczyny wyczyn, gdyż po raz pierwszy w karierze zakończy sezon w TOP 10 światowej listy.

Choć na dwóch czołowych w rankingu pozostały Ashleigh Barty oraz Aryna Sabalenka, to WTA Finals przyniosło pewne przetasowania. Na trzecie miejsce awansowała Gabrine Muguruza, która za zwycięstwo w turnieju otrzymała aż 1375 punktów, co pozwoliło jej wyprzedzić Czeszki Karolinę Pliskovą oraz Barborę Krejcikovą. Obie zawodniczki zza naszej południowej granicy rozczarowały i pożegnały się z turniejem już po fazie grupowej. Na najwyższe w karierze siódme miejsce awansowała także finalistka turnieju Anett Kontaveit.

Top 10 rankingu WTA (stan po WTA Finals 2021):

Ashleigh Barty (Australia) - 7582 punktów Aryna Sabalenka (Białoruś) - 6380 Garbine Muguruza (Hiszpania) - 5685 Karolina Pliskova (Czechy) - 5135 Barbora Krejcikova (Czechy) - 5008 Maria Sakkari (Grecja) - 4385 Anett Kontaveit (Estonia) - 4351 Paula Badosa (Hiszpania) - 3849 Iga Świątek (Polska) - 3786 Ons Jabeur (Tunezja) - 3455

Oficjalny ranking WTA zostanie opublikowany w poniedziałek 22 listopada