Zaginął ślad po Peng Shuai. Teraz pisze maila. "Myślicie, że ktoś w to uwierzy?"

Przypomnijmy, że świat tenisa bardzo przejmuje się losem 35-letniej Peng Shuai, która kilka dni temu na chińskiej platformie społecznościowej Weibo oskarżyła byłego wicepremiera kraju 75-letniego Gaoliego Zhanga o molestowanie. Po 20 minutach od opublikowania post tenisistki został usunięty przez cenzurę w Pekinie. Zablokowano wyszukiwanie jej nazwiska oraz hasło "tenis". Mimo to wiadomość rozeszła się po internecie. Stało się tak przez to, że zarówno tenisistka, jak i polityk są osobami bardzo znanymi w kraju. Shuai opisała napaść, której miał się dopuścić Zhang - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz sport.pl.

Peng napisała maila? Wątpliwe

Od czasu opublikowania postu nikt nie widział Shuai. Chociaż Chinami wstrząsały już wcześniej skandale #MeToo, uważa się, że jest to pierwsza tego typu sprawa z udziałem wysokiego rangą członka Partii Komunistycznej. Znani tenisiści również wyrażali głębokie zaniepokojenie nieobecnością Peng. - Cenzura nigdy nie jest OK. Mam nadzieję, że Peng Shuai i jej rodzina, są bezpieczni. Jestem zszokowana obecną sytuacją i wysyłam jej wiele miłości i troski - powiedziała Naomi Osaka.

W tej sprawie oświadczenie wydał Steve Simon, szef federacji WTA. - Jej oskarżenie dotyczące postępowania byłego chińskiego przywódcy, które dotyczy napaści na tle seksualnym, należy potraktować z najwyższą powagą - można było przeczytać w oświadczeniu.

Teraz chiński kanał telewizyjny CGTN poinformował na Twitterze, że Peng Shuai wysłała maila do Steve'a Simona. Chińska tenisistka miała napisać.

- W odniesieniu do ostatnich doniesień oficjalnej strony WTA stwierdzam, że treść nie została przeze mnie potwierdzona ani zweryfikowana i została wydana bez mojej zgody. Informacje w tym komunikacie, w tym zarzut napaści na tle seksualnym, nie są prawdziwe. Nie zaginęłam i nie jestem w niebezpieczeństwie. Właśnie odpoczywam w domu i wszystko jest w porządku. Jeszcze raz dziękuję za troskę o mnie. Jeśli WTA opublikuje więcej wiadomości o mnie, proszę je zweryfikować u mnie i wydać za moją zgodą - czytamy.

"Muszę przyznać, że ten e-mail jest dość podejrzany"

Pod postem zdecydowana większość internautów podważa wiarygodność maila. "Czy naprawdę myślicie, że ktoś wierzy, że to naprawdę mail od niej", "Nikt w to nie wierzy, nie jesteśmy głupi", "Biedna, nigdy się nie dowiemy, czy jeszcze żyje, czy nie", "Mam dużo sympatii do Chin, ale muszę przyznać, że ten e-mail jest dość podejrzany" - to tylko niektóre z wielu komentarzy.

Peng Shuai to jedna z najsłynniejszych chińskich tenisistek. Razem z Hsieh Su wei wygrały Wimbledon w 2013 roku i Rolanda Garrosa w 2014 roku w grze podwójnej. W 2014 roku Peng była liderką rankingu deblistek. W grze pojedynczej najwyżej była na 14. miejscu w 2011 roku. Jej największym osiągnięciem jest półfinał US Open z 2014 roku.