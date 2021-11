Media piszą o możliwej rezygnacji Hurkacza. Wezwany kolejny rezerwowy

Hubert Hurkacz (9. ATP) dotychczas w Turynie nie wygrał żadnego meczu. Najpierw po pasjonującym spotkaniu przegrał z wiceliderem światowego rankingu, Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem 7:6, 3:6, 4:6, a potem gładko uległ Włochowi Janikowi Sinnerowi (11. ATP) 2:6, 2:6.

Dziesiąty raz Novaka Djokovicia. Serb jest nie do zatrzymania

Karacjew zastąpi Hurkacza?

Mimo dwóch porażek najlepszy polski tenisista wciąż miał szansę na awans do półfinału. Musiał jednak w czwartek pokonać Alexandera Zvereva (3. ATP) oraz liczyć na porażkę Sinnera z będącym już pewnym udziału w najlepszej czwórce turnieju - Miedwiediewem.

Być może jednak na drodze Hurkacza do półfinału staną problemy zdrowotne. Według informacji "puntodebreak" Polak nie jest w pełni zdrowy i może wycofać się z imprezy.

- ATP zostało zmuszone wezwać Asłana Karacjewa, aby poleciał do Turynu, ponieważ wiadomo było, że Hubert Hurkacz też nie jest w 100% dyspozycji fizycznej. Gdyby Polak musiał zrezygnować, by był inny zawodnik, który mógłby go zastąpić - czytamy.

Hurkacz w ostatnim meczu z Sinnerem nie narzekał na problemy zdrowotne. Nie miał grymasu bólu i ani razu nie wzywał fizjoterapeuty. Nie widać było po nim śladu kontuzji, bo normalnie biegał i walczył na korcie. Jego słabsza dyspozycja raczej nie była z powodu problemów zdrowotnych.

Co ciekawe, z drugiej strony polski tenisista jako jedyny nie zaplanował w środę sesji treningowej.

- Hurkacz jest jedynym zawodnikiem ATP Finals, który nie zaplanował na dziś sesji treningowej. Pojechałem na Circolo della Stampa i miałem potwierdzenie, że Hurkacza do tej pory nie było w okolicy. Niekoniecznie coś to jednak oznacza - napisał na Twitterze włoski dziennikarz Lorenzo Ercoli.

Na ten wpis szybko zareagował na Twitterze oficjalny fan club Huberta Hurkacza. - Nie ma się czym martwić - czytamy.

Przypomnijmy, że już dwóch tenisistów z powodu problemów zdrowotnych wycofało się z ATP Finals 2021 po zaledwie jednym spotkaniu. Jako pierwszy zrobił to Włoch Matteo Berrettini (7. ATP), a w środowe popołudnie Grek Stefanos Tsitsipas (4. ATP). Zastąpili ich Włoch Jannik Sinner oraz Brytyjczyk Cameron Norrie (12. ATP).

Trzecia kolejka zmagań fazy grupowanej zaplanowana jest na czwartek i piątek. W czwartek w grupie czerwonej Hurkacz zmierzy się ze Zverevem (godz. 14), a Miedwiediew z Sinnerem (godz. 21). W piątek odbędą się mecze: Djoković - Norrie i Rublow - Ruud.