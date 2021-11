Dziesiąty raz Novaka Djokovicia. Serb jest nie do zatrzymania

Obaj tenisiści w pierwszej kolejce fazy grupowej odnieśli zwycięstwa. Novak Djoković pokonał Norwega 7:6, 6:2 Caspera Ruuda (8. ATP), a Rublow wygrał z Stefanosem Tsitsipasem (4. ATP). Greka już nie ma w turnieju, bo postanowił się wycofać. Powodem takiej decyzji była kontuzja łokcia, z którą w ostatnich dniach miał problem. W jego miejsce w Turynie zagra Brytyjczyk Cameron Norrie (12. ATP), a kolejnym rezerwowym będzie też Rosjanin Asłan Karacjew (17. ATP).

Świetny mecz Novaka Djokovicia

Tylko początek meczu Djoković - Rublow był niespodziewany. Lider światowego rankingu przegrał swoje podanie w pierwszym gemie. Już w kolejnym gemie odrobił jednak straty. Przy stanie 4:3 znów przełamał Rosjanina i to zadecydowało o losach seta. Serb wygrał w nim aż 88 proc. punktów po pierwszym serwisie (rywal 63 proc.).

W drugim secie Djoković znów błyszczał na serwisie (87 proc. wygranych punktów). Przy swoich gemach serwisowych stracił zaledwie cztery punkty. W dodatku niemal całkowicie ograniczył niewymuszone błędy. W pierwszym secie miał ich sześć, a w drugim zaledwie jeden! Serb grał znakomicie i dwa razy w tej partii przełamał Rublowa. Kilka razy bronił się w niesamowity sposób.

Djoković po tej wygranej po raz dziesiąty w karierze awansował do półfinału ATP Finals. Aż pięć razy triumfował w imprezie (2008, 2012-2015). W dwóch ostatnich edycjach odpadał w półfinale. Dla Serba było to również 40 zwycięstwo w karierze w tym turnieju. Więcej zwycięstw ma tylko Szwajcar Roger Federer, bo aż 59.

Mało tego, w tym roku wygrał już aż 50 razy. Taka seria przytrafiła mu się po raz trzynasty w karierze.

- Można nie lubić Djokovicia, ale to co robi na koniec sezonu jest jednak imponujące. W niewiele ponad godzinę zdemolował Andrieja Rubliowa i jest już w półfinale - napisał Adam Romer, dziennikarz na Twitterze.

- Popełniłem kilka błędów, których zwykle nie popełniam. Może trochę zapłaciłem za emocje. Myślę, że to normalne podczas meczu z Djokoviciem. Na szczęście nie był to decydujący pojedynek i wciąż mam szansę, by się zakwalifikować do półfinału - powiedział Rublow po spotkaniu.

W drugim meczu tej grupy Norrie zmierzy się z Ruudem. Początek w środę o godz. 21. W trzeciej kolejce Djoković zmierzy się z Norrie, a Rublow z Ruudem.

Serb zapewnił sobie już jednak pierwsze miejsce w grupie zielonej. Nie zna jednak jeszcze swojego rywala w półfinale. Może nim być aż czterech tenisistów: Rosjanin Daniił Miedwiediew (2. ATP), Hubert Hurkacz (9. ATP), Niemiec Alexander Zverev (3. ATP) oraz Włoch Jannik Sinner (11. ATP). Polak wciąż ma szansę na półfinał, ale musi wygrać ze Zverevem i liczyć na porażkę Sinnera z Miedwiediewem.