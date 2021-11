Hurkacz poznał godzinę meczu ze Zverevem. Polak walczy o awans do półfinału ATP Finals

Na początek zmagań podczas ATP Finals w Turynie polski tenisista rozegrał niezwykle emocjonujący pojedynek z Daniiłem Miedwiediewem. Choć w pierwszym secie Hubert Hurkacz był lepszy po tie-breaku, w dwóch kolejnych musiał uznać wyższość Rosjanina, który wygrał odpowiednio 6:3, 6:4.

Droga Hurkacza i Zvereva w ATP Finals

W drugim turniejowym starciu Polak miał się początkowo zmierzyć z Matteo Berrettinim. Włoch doznał jednak kontuzji, przez co musiał się wycofać z dalszej rywalizacji, a jego miejsce zajął inny Włoch, Jannik Sinner. Rezerwowy tenisista nie pozostawił jednak złudzeń i gładko pokonał polskiego zawodnika 6:2, 6:2.

Choć Hurkacz zanotował w turnieju już dwie porażki, w dalszym ciągu ma szanse na awans do półfinału. Aby jednak było to możliwe, koniecznie musi pokonać w trzecim starciu Alexandra Zvereva. Z pewnością nie będzie o to łatwo, ponieważ niemiecki tenisista również walczy "o życie".

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Gdzie i o której oglądać?

Zverev ma jednak lepszy bilans od Hurkacza. Pierwszy pojedynek z Matteo Berrettinim zakończył się na jego korzyść, bowiem na początku drugiego seta Włoch zgłosił kontuzję. Później Niemiec po niezwykle emocjonującym starciu przegrał z Miedwiediewem 3:6, 7:6(7), 6:7(8). Po dwóch pojedynkach ma zatem na koncie jedno zwycięstwo.

Trzecie grupowe spotkanie w ATP Finals pomiędzy Hubertem Hurkaczem i Alexandrem Zverevem rozpocznie się w czwartek 18 listopada około godziny 14:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na Polsacie Sport oraz na polsatboxgo.pl.