Znamy komplet finalistek WTA Finals. Grupowe rywalki Igi Świątek odpadły

Już w fazie grupowej tegorocznej edycji WTA Finals szansę na awans do półfinału straciła Iga Świątek. Polka przegrała dwa pierwsze starcia - 2:6, 4:6 z Marią Sakkari i 2:6, 6:2, 7:5 z Aryną Sabalenką. Na koniec jednak 20-latka pokonała 7:5, 6:4 Paulę Badosę, co jednak nie pozwoliło jej przejść do kolejnej rundy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

"To nie zdarza się często w tenisie" - Iga Świątek podsumowuje turniej. Szczere wyznanie

Garbine Muguruza lepsza w hiszpańskim pojedynku

Dla rozstawionej z numerem szóstym Garbine Muguruzy był to pierwszy awans do finału w jej czwartym występie w WTA Finals. Sztuka ta nie udała się jej w 2015, 2016 i 2017 roku. 28-latka stanie tym samym przed szansą na zostanie pierwszą reprezentantką Hiszpanii, która sięgnie po zwycięstwo.

W środowym półfinale pomiędzy dwoma hiszpańskimi tenisistkami Muguruza nie dała żadnych szans swojej o cztery lata młodszej przeciwniczce, dla której był to debiut w tym turnieju. W obu setach straciła tylko trzy gemy, a na zwycięstwo potrzebowała jedynie godziny i 26 minut.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Anett Kontaveit drugą finalistką

Znacznie bardziej zacięty był drugi półfinałowy pojedynek pomiędzy Anett Kontaveit i Marią Sakkari. Pierwszego seta Estonka pewnie wygrała 6:1, następnie Greczynka odpowiedziała i zwyciężyła 6:3. Decydujący set padł łupem tej pierwszej - wygrała go 6:3 i trafiła do finału.

Estońska zawodniczka rozpoczęła udział w tegorocznej edycji WTA Finals od dwóch zwycięstw - 6:3, 6:4 nad Barborą Krejcikovą oraz 6:4, 6:0 nad Karoliną Pliskovą. W ostatnim grupowym meczu Kontaveit przegrała 4:6, 4:6 z Garbine Muguruzą.

Tyle zarobiła Iga Świątek w WTA Finals. A to nie koniec. Kosmos

Wyniki półfinałów:

Garbine Muguruza (Hiszpania, 6) - Paula Badosa (Hiszpania, 7) 6:3, 6:3

Anett Kontaveit (Estonia, 8) - Maria Sakkari (Grecja, 4) 6:1, 3:6, 6:3