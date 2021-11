Poznaliśmy zwycięzcę grupy Hurkacza w ATP Finals. Polak walczy o awans

Po zaledwie dwóch meczach wygraną w grupie zapewnił sobie Daniił Miedwiediew. Wicelider światowego rankingu ma dwa zwycięstwa na koncie. Najpierw po pasjonującym meczu pokonał Huberta Hurkacza 6:7, 6:3, 6:4, a we wtorkowe popołudnie po równie zaciętym meczu wygrał z Niemcem Alexanderem Zverevem (4. ATP) 6:3, 6:7, 7:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Hurkacz postraszył Djokovicia. "Zwycięstwa Huberta z tymi największymi są kwestią czasu"

Zwycięzca grupy czerwonej już znany

Pewne jest już, że Daniił Miedwiediew zajmie pierwsze miejsce w grupie. Co prawda, tyle samo zwycięstw (dwa) mogą mieć jeszcze aż trzej tenisiści: Hurkacz, Zverev oraz rezerwowy Jannik Sinner, ale i tak nie wyprzedzą w tabeli Rosjanina. To dlatego, że Polak i Niemiec przegrali z nim bezpośrednie mecze. Rosjanina może za to jeszcze pokonać Sinner, ale i tak nie wyprzedzi go w tabeli. To dlatego, że będzie miał rozegrane dwa, a nie trzy spotkania w fazie grupowej.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

We wtorek odbędzie się drugi mecz drugiej kolejki w grupie czerwonej. Hubert Hurkacz zmierzy się z Włochem Jannikiem Sinnerem, bo jego rodak Matteo Berrettini ostatecznie postanowił się wycofać z imprezy z powodu kontuzji brzucha. Relacja na żywo na sport.pl.

Tyle zarobiła Iga Świątek w WTA Finals. A to nie koniec. Kosmos

W trzeciej kolejce Hurkacz zagra z Alexanderem Zverevem, a Sinner z Miedwiediewem.