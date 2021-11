Rywal Hurkacza wycofał się na kilka godzin przed meczem! Znany nowy przeciwnik

Przypomnijmy, że Włoch Matteo Berrettini (7. ATP) doznał kontuzji w pierwszym meczu fazy grupowym z Niemcem Alexandrem Zverevem (3. ATP). Włoch poddał mecz na początku drugiego seta z powodu urazu brzucha.

Berrettini jest załamany

Matteo Berrettini nie poddał się bez walki i próbował walczyć z kontuzją. Za wszelką cenę chciał wystąpić w drugim meczu fazy grupowej z Hubertem Hurkaczem.

We wtorek miał badania, a popołudniu trenował na korcie w Turynie. Mogli oglądać go kibice. Włoch nie odpowiadał jednak na pytania o swój stan zdrowia. Ostatecznie cztery godziny przed planowanym meczem z Polakiem, postanowił się wycofać z imprezy. Bardzo przeżył swoją decyzję.

- Myślałem, myślałem, płakałem i w końcu się zdecydowałem. Moje finały kończą się tutaj. Jestem zdruzgotany, nigdy nie myślałem, że będę musiał się poddać podczas najważniejszego turnieju rozgrywanego we Włoszech. Powiedzieć, że jestem smutny, nie oddałoby stanu ducha, w jakim się znajduję. Czuję się okradziony z czegoś, co udało mi się pokonać latami wysiłku i potu. Nie była to łatwa decyzja, ale jestem przekonany, że jest najlepsza dla mnie i dalszej mojej kariery - napisał Berrettini na Instagramie.

Wtorkowym rywalem Hurkacza będzie zatem rodak Berrettiniego - Jannik Sinner. Włoch to dobry kolega najlepszego polskiego tenisisty. Obaj się bardzo lubią, grali ze sobą w deblu. Zmierzyli się również w finale turnieju Miami Open, który Polak wygrał. Początek meczu o godz. 21. Relacja na żywo na sport.pl.

W pierwszym spotkaniu tej grupy wicelider światowego rankingu Daniił Miedwiediew pokonał Niemca Alexandera Zvereva (4. ATP) 6:3, 6:7, 7:6. Wiadomo już, że Rosjanin zajmie pierwsze miejsce w grupie. Stało się tak po jego wygranych z Hurkaczem i Zverevem oraz wycofaniu Berrettiniego.