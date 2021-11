Hubert Hurkacz - Matteo Berrettini. Gdzie i o której oglądać mecz o życie? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Hubert Hurkacz ma za sobą zdecydowanie najlepszy sezon w karierze. Polski tenisista w tym roku awansował do Top 10 rankingu ATP, dotarł do półfinału Wimbledonu i wygrał prestiżowy turniej ATP Masters 1000 w Miami. Poskutkowało to pierwszym w karierze awansem do turnieju ATP Finals.

Polak walczy o życie w ATP Finals

Pierwszy pojedynek podczas tegorocznego turnieju nie potoczył się po myśli polskiego tenisisty, choć mało brakowało, a okazałby się zwycięzcą. Rosjanin ostatecznie wygrał 6:7, 6:3, 6:4, ale wszyscy zgodnie twierdzili, że Hubert Hurkacz pokazał się z bardzo dobrej strony.

W meczu o życie podczas ATP Finals 24-latek, o ile nie wydarzy się nie nieoczekiwanego zmierzy się z Matteo Berrettinim. Taki jest przynajmniej plan. Włoch w pierwszym starciu z Alexandrem Zverevem doznał kontuzji mięśni brzucha, która już mu w tym sezonie dokuczała.

Hurkacz - Berrettini. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Początkowo obaj tenisiści mieli się ze sobą zmierzyć o godzinie 14:00 polskiego czasu. Mecz jednak został przełożony na godzinę 21:00, zapewne dlatego, aby dać Włochowi kilka godzin więcej na jak najlepsze przygotowanie się do tego starcia. Jeśli jednak do pojedynku nie dojdzie, Hurkacz będzie musiał wyjść na kort i zagrać mecz, ale nie z Berrettinim, a z innym Włochem, Jannikiem Sinnerem, który jest w Turynie pierwszym rezerwowym.

Mecz, tak jak cały turniej ATP Finals, będzie dostępny do obejrzenia na sportowych antenach Polsatu, w aplikacji mobilnej Polsat Box Go oraz za pośrednictwem strony internetowej polsatboxgo.pl. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.