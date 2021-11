Iga Świątek szczerze podsumowuje WTA Finals

Iga Świątek pozytywnie zakończyła tenisowy sezon 2021. Polka w swoim ostatnim meczu w WTA Finals pokonała Paulę Badosę 7:5, 6:4. I choć 20-latka z Raszyna nie awansowała do następnej fazy turnieju, to zakończyła ten rok dobrym akcentem – pierwszym zwycięstwem na korcie twardym z zawodniczką z Top 10 rankingu. Polka podniosła się tym samym po dwóch porażkach z Marią Sakkari i Aryną Sabalenką. Zwłaszcza pierwsze spotkanie było dla niej trudne – Świątek rozpłakała się jeszcze przed końcem meczu.

Iga Świątek podsumowała WTA Finals. "Z moją głową jest wszystko ok"

- To nie był najłatwiejszy czas. Spodziewałam się, że ostatni turniej w sezonie będzie ciężki. To, jak rozstroił mnie pierwszy mecz, na pewno dodało trochę ciężaru. Cieszę się, że udało mi się zebrać po tym pierwszym meczu, że zagrałam dzisiaj bardzo solidnie, a mecz z Sabalenką też był bardzo wyrównany. Może brakowało w nim zdecydowania, ale to pokazałam dzisiaj, więc z meczu na mecz poprawiłam swój poziom. Przede wszystkim dużo nauczyłam się o sobie i to jest dla mnie pozytyw, bo uświadomiłam sobie, że pierwszy raz w swoim życiu normalnie kończę sezon. Dwa skończyłam przez kontuzję, jeden był covidowy. Cieszę się, że mam to doświadczenie za sobą – powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Canal+Sport po meczu.

Świątek nie miała już szans na awans do kolejnej rundy przed meczem z Badosą. To sprawiło, że Polka mogła podejść do tego meczu już bez większej presji. - Wiedziałam że z Sakkari i Badosą mam ujemny bilans i będą to trudne mecze. Z moją głową jest wszystko ok. Każdy ma gorsze dni. Nie chcę się usprawiedliwiać, ale cieszę się, kiedy udaje mi się wstać po tych gorszych dniach i udaje mi się podnieść. Myślałam, że ze względu na to, że jestem już bardzo zmęczona i dużo stresu miałam w tym sezonie, to ciężko będzie mi to zrobić po raz ostatni, a udało się – powiedziała Świątek.

Teraz przed Igą Świątek zasłużone wakacje, a w styczniu wróci na korty w Australii. - Jeśli chodzi o wakacje, to nie będę miała ich długich. Przede wszystkim chciałabym pobyć w domu. Okres przygotowawczy trochę się skrócił przez to, że zagrałam w WTA Finals. Sporo pracy wykonałam przed tym turniejem, więc mam nadzieję, że wyrobimy się do Australian Open i mam nadzieję, że będę w stanie swobodnie odpocząć i dostanę pewną swobodę od trenerów, ale nie rozmawialiśmy o tym, bo koncentrowaliśmy się na turnieju – zdradziła Iga.

