Iga Świątek ograła rewelację WTA Finals! Przełomowe zwycięstwo

Pierwsze dla Igi Świątek występy w WTA Finals zakończyły się dla niej już po trzech starciach. Na początek 20-latka przegrała z Marią Sakkari (2:6, 4:6), a następnie po wyrównanym pojedynku uległa Arynie Sabalence (2:6, 6:2, 5:7), przez co straciła szansę na awans do kolejnej rundy turnieju. W ostatnim meczu swojego premierowego udziału w WTA Finals polska tenisistka zmierzyła się z Paulą Badosą (WTA 10.), która była już pewna udziału w półfinale. Obie tenisistki spotkały się na igrzyskach olimpijskich i wtedy lepsza była Hiszpanka. Trudno jest mówić w tym przypadku o jakimkolwiek rewanżu, skoro mecz był tak naprawdę o nic.

Początek meczu upłynął pod znakiem dobrych serwisów obu tenisistek, ale już w trzecim gemie doszło do przełamania. Iga pomyliła się kilka razy, a Badosa umiejętnie przyspieszała grę i zdobyła trzy punkty z rzędu, co doprowadziło do tego, że Hiszpanka objęła prowadzenie 2:1. Cieszyła się nim jednak krótko, bo w następnym gemie popełniła całą serię błędów i szybko przegrała swoje podanie. Od tego momentu mecz był wyrównany, obie tenisistki nie myliły się przy swoich serwisach. Obie zagrywały dobrze i od czasu do czasu popisywały się znakomitymi zagraniami. O wyniku pierwszego seta zadecydowała jednak duża liczba popełnionych błędów przez Badosę. Hiszpanka zdawała się być coraz bardziej sfrustrowana, aż w kluczowym momencie dała się przełamać. W końcu trochę zawiódł ją jej świetny serwis i zgodnie z powiedzeniem do trzech razy sztuka, Polka wykorzystała trzecią piłkę setową.

Drugi set zaczął się identycznie jak pierwszy, czyli po jednym wygranym gemie, a potem Iga została przełamana, bo popełniła zdecydowanie za dużo błędów. Następny gem do zdecydowanie najlepsza i najbardziej emocjonująca partia w tym spotkaniu. Iga miała kilka break pointów, ale nie wykorzystała ich. Żal zwłaszcza jednej. Iga miała piłkę na bekhend, skończenie gema i przełamanie rywalki. Ta mogła już tylko patrzeć co zrobi Polka. A ta wyrzuciła piłkę daleko w aut. "Nie, błagam!" – krzyknęła głośno komentatorka Canal+Sport Joanna Sakowicz-Kostecka. To się oczywiście zemściło niedługo później. Iga przegrała tego gema i dalej musiała gonić wynik.

Mecz był miejscami szarpany, a jak powiedział komentujący to spotkanie Bartosz Ignacik, "są akcje w tym meczu, których nie da się skomentować". Przykłady? Dotknięcie siatki przez Igę, po tym jak piłka perfidnie przetoczyła się po taśmie na jej stronę. Polka przebiła ją na stronę rywalki, no ale właśnie – wpadła w siatkę. Innym razem Badosa miała przy siatce cały otwarty kort, Igę wyrzuconą poza pole gry i piłkę po swojej stronie. Co zrobiła Hiszpanka? Gładko trafiła w siatkę.

Na szczęście tamten gem nie przesądził o wyniku meczu. Polka przełamała Badosę w ósmym gemie, a potem wygrała swoje podanie, a na sam koniec przełamała ją ponownie. Tym samym Iga Świątek wygrała cały mecz 7:5, 6:4 i przełamała złą passę meczów z rywalkami z Top 10 rankingu WTA, a także passę ośmiu wygranych meczów przez Badosę.

