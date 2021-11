Novak Djoković wygrywa! Wielki sukces Serba stał się faktem

Norweg bardzo dobrze zaczął pierwszego seta już na samym początku przełamując Djokovicia i utrzymując przewagę aż do wyniku 3:2, kiedy przy break poincie popełnił podwójny błąd serwisowy. Przy wyniku 5:4 Ruud był już blisko porażki. Przy własnym serwisie musiał bronić dwie piłki setowe, ale wybrnął z tego. O wyniku pierwszego seta zadecydował tie-break. Był on wyrównany, ale w samej końcówce lepszy był Djoković, który zdobył trzy punkty z rzędu, z czego dwa przy podaniu rywala.

W drugiej partii Ruud nie miał już za wiele do powiedzenia. W pierwszym secie udało mu się przełamać Djokovicia już na początku, ale w drugim to on przegrał swoje podanie. Serb nie popełniał błędów i nie pozwolił Norwegowi się zbliżyć, a w piątym gemie ponownie przełamał rywala. Ostatecznie Djoković wygrał drugiego seta 6:2 i odniósł pierwsze zwycięstwo w tegorocznym ATP Finals.

Djoković zapewnił sobie pierwsze miejsce w rankingu. Teraz idzie po rekord

Zwycięstwo było dla Djokovicia o tyle istotne, że zapewnił już sobie pierwsze miejsce na koniec roku w rankingu ATP. Djoković osiągnął to po raz siódmy w karierze i drugi rok z rzędu. Serb w zasadzie nie miał sobie równych w tym sezonie. Wygrał trzy z czterech turniejów wielkoszlemowych (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon), a w US Open przegrał w finale. Sporym rozczarowaniem okazał się jedynie występ na igrzyskach olimpijskich, skąd Djoković wrócił bez medalu. W Turynie ma szansę na jeszcze jeden wielki wyczyn – jeśli zwycięży, to zrówna się w liczbie wygranych turniejów ATP Finals z Rogerem Federem. Obaj mieliby po sześć zwycięstw. Nikt nie wygrywał częściej.

Mecz Novaka Djokovicia z Casperem Ruudem był pierwszym spotkaniem w Grupie Zielonej. W drugim meczu rozgrywanym w poniedziałek Stefanos Tsitsipas (ATP 4.) zagra z Andriejem Rublowem (ATP 5.).

W drugiej grupie rywalizuje natomiast Hubert Hurkacz. Polak przegrał pierwszy mecz z Daniiłem Miedwiediewem. Następne spotkanie rozegra z Matteo Berrettinim.

