Iga Świątek kontra faworytka WTA Finals. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Na zakończenie fazy grupowej WTA Finals Iga Świątek zagra z Paulą Badosą. Choć Polka nie ma już szans na awans do półfinału, starcie to będzie dla niej okazją do rewanżu za porażkę w 1/16 finału IO w Tokio. Gdzie i kiedy oglądać ten mecz? [Transmisja TV, stream online]

Fot. Refugio Ruiz / AP Photo