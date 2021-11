Djoković oszalał po wielkim sukcesie. Nie wytrzymał i otworzył okno [WIDEO]

Serbia w ostatnim meczu el. MŚ grała z Portugalią. Oba zespoły przed tym spotkaniem były na czele grupy A. Portugalczykom wystarczał do awansu z 1. miejsca remis, Serbowie, aby uniknąć baraży i awansować już teraz, musieli w Portugalii wygrać. I tak się stało. I to na dodatek w niesamowity okolicznościach.

Spotkanie zaczęło się od szybkiego gola Portugalii, która prowadzenie objęła już po 95 sekundach o golu kuriozum. Serbowie jednak najpierw doprowadzili do wyrównania w 33. minucie, a gola na wagę zwycięstwa zdobyli w minucie 90., gdy strzałem głową Ruia Patricio pokonał Aleksandar Mitrović. To Serbowie zapewnili sobie bezpośredni awans na MŚ w Katarze, a Portugalia będzie musiała grać w barażach.

Novak Djoković oszalał z radości po awansie Serbów

Novak Djoković przebywa obecnie w Turynie, gdzie rozgrywany jest turniej z udziałem ośmiu najlepszych tenisistów sezonu ATP Masters. Serb, swój pierwszy grupowy mecz rozegra w poniedziałek o 14 z Norwegiem Casperem Ruudem. W grupie zmierzy się jeszcze z Andriejem Rublowem i Stefanosem Tsitsipasem.

Niedzielny wieczór Novak Djoković spędził na kibicowaniu swoim rodakom w meczu z Portugalią. Awans na MŚ i niesamowite okoliczności, jakie temu towarzyszyły, spowodowały u tenisisty niesamowitą radość, którą postanowił podzielić się z kibicami w swoich mediach społecznościowych:

Djoković w pokoju hotelowym najpierw wykrzykiwał "idemo", co można przetłumaczyć na "jedziemy tam!", a potem postanowił otworzyć okno i jeszcze raz to wykrzyczeć, ale już tak, żeby usłyszano to na ulicach Turynu.

