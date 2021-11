Hubert Hurkacz rozpoczyna walkę w ATP Finals! Uwaga na nietypową godzinę meczu [TRANSMISJA]

Hubert Hurkacz ma za sobą zdecydowanie najlepszy sezon w karierze. Polski tenisista w tym roku awansował do Top 10 rankingu ATP, dotarł do półfinału Wimbledonu i wygrał prestiżowy turniej ATP Masters 1000 w Miami. Poskutkowało to pierwszym w karierze awansem do turnieju WTA Finals, który rozpocznie się w niedzielę w Turynie.

Bardzo trudny rywal Hurkacza na początek turnieju ATP Finals. "Dobrze się znamy"

Już na samym początku swojej przygody w ATP Finals Hubert Hurkacz stanie przed niezwykle trudnym zadaniem. Polak w swoim pierwszym meczu na turnieju zmierzy się z wiceliderem rankingu ATP Daniiłem Miedwiediewem. Oprócz Polaka i Rosjanina w tzw. grupie czerwonej są jeszcze Alexander Zverev i Matteo Berettini.

Hurkacz i Miedwiediew mierzyli się ze sobą dotychczas dwukrotnie i oba te spotkania miały miejsce w tym roku. Obaj tenisiści zmierzyli się najpierw w 1/8 finału Wimbledonu i wtedy lepszy okazał się być Polak, który triumfował 2:6, 7:6(7:2), 3:6, 6:3, 6:3. Już miesiąc później natomiast Rosjanin zrewanżował się za tamtą porażkę z Londynu i wygrał z polskim tenisistą 2:6, 7:6(8:6), 7:6(7:5) podczas turnieju ATP w Toronto, który ostatecznie z resztą wygrał.

- Z Daniiłem dobrze się znamy, a nasze mecze są zwykle bardzo zacięte. Oczywiście dam z siebie wszystko. On potrafi naprawdę niesamowicie grać. Dlatego wygrał w tym sezonie US Open i jest tak wysoko sklasyfikowany - powiedział Polak na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Huberta Hurkacza z Daniiłem Miedwiediewiem?

Spotkanie Huberta Hurkacza z Daniiłem Miedwiediew powinno się rozpocząć w niedzielę 14 listopada o godzinie 14:00. Mecz, tak jak cały turniej ATP Finals, będzie dostępny do obejrzenia na sportowych antenach Polsatu, w aplikacji mobilnej Polsat Box Go oraz za pośrednictwem strony internetowej polsatboxgo.pl. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zgodnie z zasadami, w drugiej kolejce ze sobą zagrają odpowiednio zwycięzcy i przegrani z pierwszej rundy.