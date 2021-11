Rywale z Djokoviciem na czele powtarzają jedno słowo o Hurkaczu. Trener Polaka odpowiada

Od niedzieli 14 listopada Turyn przez tydzień będzie gościł ośmiu najlepszych tenisistów świata 2021 roku. Wśród nich pierwszy raz w karierze znalazł się Hubert Hurkacz. 24-latek z Wrocławia trafił do grupy czerwonej i zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem z Rosji, Alexandrem Zverevem z Niemiec i z Matteo Berrettinim z Włoch. W grupie zielonej znaleźli się Novak Djoković z Serbii, Grek Stefanos Tsitsipas, Rosjanin Andriej Rublow i Norweg Casper Ruud.

Do półfinałów awansują po dwa najlepsi tenisiści z każdej grupy. O szansach Hurkacza i o jego świetnym roku, w którym w rankingu ATP awansował z miejsca 34. na 9. rozmawiamy z Craigiem Boyntonem, doświadczonym trenerem z USA, który w przeszłości prowadził m.in. Jima Couriera.

Łukasz Jachimiak: Czy jest pan zadowolony z losowania?

Craig Boynton: Nie wiem, czy ktokolwiek jest zadowolony i czy ktokolwiek jest niezadowolony z tego losowania. Na ATP Finals w Turynie są sami najlepsi w tej chwili tenisiści świata, wszyscy są w formie, dlatego żaden z nich nie będzie miał żadnego łatwego meczu. Hubert po prostu musi być gotowy na samych trudnych rywali.

Hubert wygrał w tym roku z Rogerem Federerem, a kilka dni temu świetnie zagrał z Novakiem Djokoviciem. Czy mentalnie jest już gotowy na pokonanie każdego rywala?

- Myślę, że Hubert już pokazał, że jest gotowy wygrać z każdym. Przecież wygrywa z każdym. Wyjątkiem jest Djoković. No i Rafa Nadal, ale z nim Hubi jeszcze nie grał. Zwycięstwo z Novakiem było bardzo blisko w ubiegły weekend w Paryżu (Hurkacz przegrał 6:3, 0:6, 6:7). Ale poza tym Hubert wygrywał już z Tsitsipasem, dwa razy z Rublewem, Medwiediewa pokonał na Wimbledonie, a bardzo blisko był też wygrania z nim w Toronto. Ze Zverevem grał raz w 2019 roku i co prawda przegrał, ale był w świetnej sytuacji, bo prowadził 6:3, 4:3 i serwował. Z kolei Berrettiniego pokonał w 2019 roku w Miami. Hubi przegrywał z tymi wszystkimi rywalami, ale też z nimi wygrywał. A w tym roku wygrał trzy turnieje ATP, był w półfinale Wimbledonu, jest w ATP Finals i to wszystko znaczy, że jest więcej niż gotowy, by wygrywać z każdym.

Po meczu w Paryżu Djoković powiedział, że Hurkacz to najmilszy gość w tourze. Ta opinia ciągle się powtarza. To jest naprawdę najważniejsza cecha Huberta?

- Jeśli myślisz o nim jako o człowieku, a nie tenisiście, to tak, jest to jedna z jego najważniejszych cech. Hubert ma niesamowity charakter, jest niesamowitą osobą, z niesamowitym sercem. Jest bardzo troskliwy, prawdomówny, szczery. Ale to cechy Huberta-człowieka. A jako tenisista on każdego chce pokonać, jest twardym przeciwnikiem. Takim, który zawsze chce wygrać.

Za co pan najbardziej ceni Huberta? Co najbardziej poprawiliście w tym roku?

- Jeśli chodzi o profesjonalną stronę, to najbardziej cenię w nim to, że codziennie jest gotowy do pracy. Zawsze. Jest bardzo odpowiedzialny. Ma czystą głowę, bardzo łatwo jest się nam komunikować. Z nim można dyskutować na każdy temat. Chcę też powiedzieć, że jego dużym osiągnięciem jest zwiększenie pewności siebie. Myślę, że wychodząc na mecz, on wierzy, że jeśli zajmie się swoją stroną kortu, jeśli będzie realizował plan, to będzie szedł po zwycięstwo.

A czego jeszcze Hubertowi brakuje?

- Nie uważam, żeby czegokolwiek mu brakowało. Ale myślę też, że wszystko można poprawić. Nieważne, gdzie jesteś w rankingu, jeśli nie budzisz się każdego dnia i nie starasz się poprawić wszystkich aspektów swojej gry. Wtedy zostajesz w tyle. Odpowiednia postawa może pomóc ci się poprawić o 2-3 proc. w ciągu roku, a musisz to zrobić, żeby być ciągle na najwyższym poziomie. Dlatego każdego dnia budzimy się, mając już gotową listę rzeczy do zrobienia. To jest dla nas tak oczywiste jak mycie zębów rano i wieczorem.

Czy Hubert przypomina panu jakiegoś tenisistę, z którym pan pracował?

- Niekoniecznie. Każdego traktuję indywidualnie i każdy tenisista, z którym pracowałem, ma inny zestaw umiejętności, cech i swoich specjalności. Hubi to indywidualność. On gra w zupełnie innym stylu niż wszyscy, których prowadziłem. Najpiękniejsze w mojej pracy jest to, że pomagam rozwinąć to, co ktoś ma.

Jaki macie cel na ATP Finals? Czy może pan powiedzieć, że celem jest zwycięstwo Huberta, czy raczej myśli pan w inny sposób?

- Zawsze przed każdym turniejem myślę tak samo, czyli absolutnie nie mam wątpliwości, że Hubi może wygrać. Ale myślę bardziej o tym, jak go przygotować, żeby wszedł na swój najwyższy poziom. Bo jeśli on gra najlepiej, jak potrafi, to wygrywa. A jeśli nie, to przegrywa. Dlatego zawsze jestem skupiony na stanie gry i stanie umysłu Huberta.

Ubiegły sezon Hubert skończył na 34. miejscu w rankingu ATP, teraz jest 9, a który może być za rok?

- Nigdy nie skupiałem się na rankingu. Koncentruję się na wizji gry, którą mam dla Huberta. Jeśli on konsekwentnie będzie się trzymał tej wizji, to jego ranking nigdy nie będzie dla mnie zaskoczeniem. Ale nie bawię się w przepowiadanie jego pozycji, ponieważ to nie pomaga mi w pracy.

A myśli pan o tym czy Hubert może wygrać w przyszłym roku któryś turniej wielkoszlemowy i w którym ma największe szanse?

- Znów powiem, że to nie moja rola, żeby przepowiadać. To zadanie dla was, dla mediów i ekspertów. Ale jeszcze raz podkreślę, że jeśli Hubi będzie się trzymał swojej gry, to ma tak duży potencjał, że może wygrywać turnieje wielkoszlemowe. Nie mam co do tego wątpliwości.

Kończy się świetny dla was sezon. Czy wskaże pan najlepszy moment, ale też ten moment, który był najbardziej rozczarowujący?

- To dobre pytanie, ale naprawdę na koniec sezonu. Po ATP Finals. Teraz przed nami jeszcze ten jeden, ważny turniej.