Iga Świątek gra "mecz o wszystko" z Aryną Sabalenką. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

Iga Świątek nie zanotowała udanego startu tegorocznej edycji WTA Finals. Zawodniczka z Raszyna przegrała 2:6, 4:6 z Greczynką Marią Sakkari, a głównym tematem dla mediów był płacz Świątek przed ostatnią akcją meczu. "Sakkari sprawia, że Świątek płacze" - pisał hiszpański dziennik "AS". "Czasem zapominamy, że ona ma dopiero 20 lat. Było mi bardzo przykro z powodu tego, jak czuła się w końcówce meczu" - mówiła Sakkari po zakończeniu spotkania. Iga Świątek nie pojawiła się na konferencji prasowej, a media otrzymały jedynie transkrypcję.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie można wykluczyć, że Iga Świątek wygra turniej Masters"

Aryna Sabalenka też nie zanotowała udanego startu w WTA Finals

Aryna Sabalenka mogła wygrać na inaugurację fazy grupowej WTA Finals z Paulą Badosą. Białorusinka prowadziła 4:2, 40:15 w pierwszym secie, ale finalnie przegrała 10 gemów z rzędu i przegrała całe spotkanie 4:6, 0:6. Łącznie Sabalenka popełniła 31 niewymuszonych błędów, a do tego siedmiokrotnie popełniła podwójny błąd serwisowy. "Przegrana serwisu w pierwszym secie sprawiła, że byłam sobą rozczarowana. Emocjonalnie bardzo to przeżyłam, nie byłam w stanie po prostu się od tego odciąć i wrócić do gry" - tłumaczyła Białorusinka.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Co musi się stać, żeby Iga Świątek zachowała szanse na awans?

Aby Iga Świątek mogła być nadal w grze o awans do półfinału WTA Finals, musi spełnić kluczowy warunek - pokonać Arynę Sabalenkę, z którą zmierzy się po raz pierwszy w karierze. Jeżeli Polka przegra, a dodatkowo Paula Badosa ogra Marię Sakkari, to Świątek straci szanse na grę w kolejnej rundzie WTA Finals. Sabalenka straci szansę w przypadku porażki z zawodniczką z Raszyna oraz wygranej Sakkari z Badosą. Jeśli z kolei wygra Maria Sakkari i Aryna Sabalenka, to Świątek będzie wciąż miała niewielkie szanse na półfinału turnieju w Guadalajarze.

Do kolejnego etapu WTA Finals awansują po dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy. Na samym początku o kolejności decyduje liczba wygranych (po dwóch kolejkach pewna gry w półfinale jest już Anett Kontaveit). Jeśli dwie lub trzy zawodniczki będą miały podobny bilans po zakończeniu meczów grupowych, to wtedy pod uwagę brana jest liczba rozegranych meczów (tylko w przypadku dołączenia zawodniczek rezerwowych), a potem bilans bezpośrednich spotkań w turnieju i najwyższy procent wygranych setów oraz gemów.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek w WTA Finals?

Spotkanie Igi Świątek z Aryną Sabalenką odbędzie się w nocy z soboty 13 na niedzielę 14 listopada o godzinie 2:30 czasu polskiego. Mecz będzie dostępny do obejrzenia w Canal+ Sport, na stronie internetowej canalplus.com oraz w aplikacji mobilnej Canal+.