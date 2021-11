Hubert Hurkacz gra o ogromne pieniądze! Gdzie i kiedy oglądać ATP Finals? [Transmisja TV, stream online]

Od poniedziałku 8 listopada Hubert Hurkacz jest najwyżej sklasyfikowanym polskim tenisistą w historii. Zawodnik z Wrocławia znalazł się na dziewiątej pozycji w rankingu ATP, dzięki czemu pobił wyczyn Wojciecha Fibaka, który w lipcu 1977 roku był na dziesiątej pozycji. Hurkacz poznał też swoich rywali w fazie grupowej turnieju finałowego rozgrywanego w stolicy Piemontu.

Hubert Hurkacz, w wyniku losowania, trafił do grupy czerwonej, w której znaleźli się Danił Miedwiediew, Alexander Zverev oraz Matteo Berrettini. W grupie zielonej jest Novak Djoković, Stefanos Tsitsipas, Andriej Rublow oraz Casper Ruud. To będzie pierwszy występ Huberta Hurkacza w turnieju wieńczącym tenisowy sezon. ATP Finals rozpocznie się 14 listopada i potrwa do 21 dnia bieżącego miesiąca.

ATP Finals. Danił Miedwiediew pierwszym rywalem Huberta Hurkacza

Organizatorzy turnieju ATP Finals przekazali informację, że Hubert Hurkacz na inaugurację fazy grupowej zagra z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Zawodnicy w tym roku grali ze sobą dwukrotnie. Miedwiediew wygrał 2:6, 7:6, 7:6 w 1/16 finału turnieju w Toronto, natomiast Polak okazał się lepszy w ćwierćfinale Wimbledonu (2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3). Zgodnie z zasadami, w drugiej kolejce ze sobą zagrają odpowiednio zwycięzcy i przegrani z pierwszej rundy.

Ile Hubert Hurkacz może zarobić za wygraną w ATP Finals?

Hubert Hurkacz w przypadku wygranej w ATP Finals może liczyć na ogromne zarobki. Zawodnik z Wrocławia może wtedy zainkasować aż 1,094 mln dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje niemal 4,5 mln. Dodatkowo Polak otrzymałby wtedy 1,5 tys punktów do rankingu ATP Race i światowego notowania. Zakładając scenariusz, że Hurkacz nie wygra żadnego spotkania w grupie i przedwcześnie zakończy zmagania, to uda mu się zarobić 173 tys dolarów, czyli niewiele ponad 700 tys złotych. Dla porównania Hurkacz w 2021 roku łącznie zarobił 1,851 mln dolarów (niemal 7,5 mln złotych).

Gdzie i kiedy oglądać mecz Huberta Hurkacza z Daniłem Miedwiediewiem?

Spotkanie Huberta Hurkacza z Daniłem Miedwiediew powinno się rozpocząć w niedzielę 14 listopada o godzinie 14:00. Mecz, tak jak cały turniej ATP Finals, będzie dostępny do obejrzenia na sportowych antenach Polsatu, w aplikacji mobilnej Polsat Box Go oraz za pośrednictwem strony internetowej polsatboxgo.pl. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.