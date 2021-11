Grecy reagują na dramat Igi Świątek. "Oczywiste i widoczne"

Iga Świątek zupełnie nieudanie zadebiutowała w czwartek w turnieju WTA Finals. W swoim pierwszym spotkaniu polska tenisistka uległa Greczynce Marii Sakkari 2:6, 4:6, a przed ostatnią piłką swoją bardzo emocjonalną reakcją zwróciła uwagę wszystkich obserwatorów.

Greckie media chwalą Sakkari i piszą o Świątek. "Nie mogła tego znieść"

Zachowanie Polki nie umknęło mediom z Grecji. "Świątek nie mogła znieść tego, co działo się na korcie i na krótko przed końcem meczu z Marią Sakkari załamała się. Tuż przed ostatnią piłką wybuchła płaczem" - pisał Sport24.gr.

"Płakała, odwróciła się w kierunku ściany, żeby nikt jej nie widział i wybuchła, uderzając rakietą i nogą. Nieco później ze łzami w oczach zajęła swoje miejsce na korcie, ale rozczarowanie występem przeciwko Sakkari było jednak oczywiste i widoczne na jej twarzy" - relacjonował grecki portal, przyznając, że Sakkari miała w czwartek wieczorem "niesamowity dzień serwisowy", przez co "Świątek nie była w stanie sprawić jej praktycznie żadnych problemów".

Swoją rywalkę tłumaczyła po spotkaniu sama Sakkari. - Czasem zapominamy, że ona ma dopiero 20 lat - powiedziała tenisistka urodzona w Atenach. Potem dodała: - Iga Świątek to wspaniała osoba, także świetna zawodniczka. Ma dopiero 20 lat i dla niej to dopiero początek. Będzie miała jeszcze wiele innych okazji, by udowodnić swoją wartość. Było mi bardzo przykro z powodu tego, jak czuła się w końcówce meczu.

Zagraniczne media: Sakkari sprawia, że Świątek płacze

"Wymarzone otwarcie"

W bardzo podobnym tonie pisały o tym spotkaniu inne greckie portale. "To było wymarzone otwarcie WTA Finals w wykonaniu Sakkari, która przez długi czas miała 100% wygranych piłek przy trafionym pierwszym podaniu" - pisało Protothema.gr, dodając, że na koniec meczu "Świątek nie wytrzymała presji i rozpłakała się".

Naftemporiki.gr również przyznaje, że "lepszej premiery Sakkari nie mogła sobie wymarzyć", a głównie dzięki świetnemu pierwszemu podaniu (26/27 zdobytych punktów przy trafionym 1. podaniu) "po raz trzeci pokonała Polkę bez straty seta".

W drugiej kolejce fazy grupowej WTA Finals Maria Sakkari zagra z Hiszpanką Paulą Badosą (sobota, 21:00), z kolei Iga Świątek zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką (noc z soboty na niedzielę, 2:30).