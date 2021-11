Uwaga! Znamy godzinę meczu Świątek - Sabalenka. Fatalna wiadomość [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Iga Świątek trafiła do grupy Chichén Itzá wraz z Marią Sakkari z Grecji, Aryną Sabalenką z Białorusi oraz Paulą Badosą z Hiszpanii. Świątek na inaugurację przegrała 2:6, 4:6 z Greczynką, ale głównym tematem dla zagranicznych mediów był płacz Polki przed ostatnią akcją meczu. "Sakkari sprawia, że Świątek płacze" - taki tytuł możemy znaleźć w hiszpańskim dzienniku "AS". Świątek nie pojawiła się na pomeczowej konferencji prasowej, a dziennikarze otrzymali jedynie transkrypcję jej wypowiedzi. "Byłam po prostu sfrustrowana i smutna, że nie mogłam pokonać stresu" - przyznała dziewiąta rakieta rankingu WTA.

WTA Finals. Iga Świątek jeszcze nie grała w karierze z Aryną Sabalenką

Zgodnie z zasadami WTA Finals, w drugiej kolejce fazy grupowej mierzą się ze sobą odpowiednio zwyciężczynie oraz zawodniczki pokonane w pierwszej rundzie. Aryna Sabalenka, tak jak Iga Świątek, nie może zaliczyć startu turnieju finałowego do udanych. Wiceliderka światowego rankingu WTA przegrała 4:6, 0:6 z Hiszpanką Paulą Badosą, a przy stanie 4:2, 40:15 przegrała dziesięć gemów z rzędu. "Przegrana serwisu w pierwszym secie sprawiła, że byłam sobą rozczarowana. Emocjonalnie bardzo to przeżyłam, nie byłam w stanie po prostu się od tego odciąć i wrócić do gry" - tłumaczyła Białorusinka po zakończeniu meczu.

Sabalenka jest tym bardziej rozczarowana, że to ona wygrała ostatnią edycję Turnieju Mistrzyń, konkretnie w 2019 roku. Wtedy Białorusinka wygrała 6:4, 6:2 z Holenderką Kiki Bertens. Będzie to pierwsze starcie pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką. Zwyciężczyni tego spotkania na pewno pozostanie w grze o awans do półfinału turnieju finałowego. Jeśli Iga Świątek przegra ten mecz, to jej szanse na awans znacząco się zmniejszą.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek?

Spotkanie Igi Świątek z Aryną Sabalenką odbędzie się w nocy z soboty 13 na niedzielę 14 listopada o godzinie 2:30 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia za pośrednictwem Canal+ Sport, aplikacji mobilnej Canal+ oraz na stronie internetowej canalplus.com.