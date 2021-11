Zagraniczne media: Sakkari sprawia, że Świątek płacze

Iga Światek przegrała na turnieju WTA Finals w Guadalajarze z Greczynką Marią Sakkari (6. WTA) 2:6, 4:6. W końcówce meczu Polka rozpłakała się i kort opuszczała z ręcznikiem na głowie. Nie pojawiła się także na zdalnej pomeczowej konferencji prasowej, ale potem wytłumaczyła swoje zachowanie podczas meczu.

"Sakkari kontynuuje dominację nad Świątek"

Nie słabsza dyspozycja Polski, ale właśnie jej zachowanie w końcówce spotkania było głównym wątkiem w relacjach zagranicznych mediów. - Sakkari zawsze pokonuje Świątek - zatytułował relację ze spotkania dziennik "Mundo Deportivo". - Greczynka dołożyła swoje trzecie zwycięstwo w tym sezonie nad Polką, która załamała się i płakała w ostatnim gemie - czytamy w dzienniku.

- Sakkari sprawia, że Świątek płacze - to z kolei tytuł hiszpańskiego dziennika "AS". Dziennikarze podkreślili, że Sakkari przytłoczyła 20-letnią mistrzynię Rolanda Garrosa z 2020 roku, która wybuchnęła łzami bezradności. Podkreślili też, że Greczynka wygrała przede wszystkim dzięki bardzo dobrej dyspozycji serwisowej. - Sakkari mecz zakończyła z 26 na 27 wygranymi punktami po pierwszym podaniu, co daje niesamowitą 96 procent skuteczność. Świątek w drugim secie stawiała większy opór, ale nie mogła znaleźć sposobu na serwisy rywalki i ostatecznie Sakkari zdominowała mecz - czytamy.

Dziennikarze "Universal Deportes" opublikowali krótkie wideo z momentu, jak Iga Świątek opuszcza stadion i tak jak na korcie w końcówce meczu, również ze łzami w oczach.

- W starciu dwóch z sześciu tegorocznych debiutantek w turnieju WTA Finals, Sakkari kontynuowała swoją dominację nad Świątkiem w ich rozkwitającej rywalizacji - czytamy na oficjalnej stronie WTA. Dziennikarze przypominają, że to trzecie w tym sezonie zwycięstwo Greczynki nad Świątek, a bilans setów wynosi 6:0.

"To jeszcze nie koniec świata"

Polscy dziennikarze nie kryli rozczarowania występem oraz zachowaniem w końcówce meczu Igi Świątek.

- Po zwycięstwie w Roland Garros na całym świecie chwalono Igę Świątek za otwartość, dojrzałość i współpracę z psychologiem, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że od dobrych kilku miesięcy wygląda, jakby ta współpraca zupełnie nie działała. Mnóstwo nerwów, łez i frustracji - napisał Maciej Łuczak, dziennikarz TVP Sport na Twitterze.

- Na papierze wyglądało to na znakomite przygotowania. Wszystko zaplanowane w każdym calu. Dobrze wykonana praca. A potem przychodzi rzeczywistość. Widzę niestety regres w drugiej części sezonu. W każdym aspekcie. I sorry, ale płacząca Iga Świątek przed ostatnim punktem, nie potrafiąca utrzymać nerwów na wodzy. Nie potrafię tego skomentować. Komentarze, że to jest pokazanie jak bardzo jej zależy? Na pewno, ale Iga jest zawodniczką TOP10, która ma już pewien bagaż doświadczeń. Niedobrze - dodał jego redakcyjny kolega Hubert Błaszczyk.

Przed Igą Świątek jest jeszcze wiele do wygrania. Jeśli wygra dwa pozostałe mecze, to powinna awansować do półfinału WTA Finals.

- Łzy przed piłką meczową, słabe spotkanie Igi Światek w debiucie w WTA Finals. Maria Sakkari wygrywa zasłużenie. Trzeba się jakoś pozbierać, bo w tym turnieju jeszcze można powalczyć - podkreślił Dominik Senkowski, dziennikarz sport.pl.

Z kolei Adam Romer przypomniał, że Radwańska w latach 2014 i 2015 przegrywała nawet po dwa mecze w grupie, a i tak awansowała do półfinału.