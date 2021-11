Zbigniew Boniek komentuje przegraną Igi Świątek w WTA Finals. "Wiem, dlaczego płaczesz"

Maria Sakkari była zdecydowanie lepszą zawodniczką w meczu z Igą Świątek. Greczynka rywalizowała z Polką w tym roku po raz trzeci i znów pokonała 20-latkę bez straty seta. Świątek przegrała z nią w tym roku w ćwierćfinale Roland Garros oraz w półfinale w Ostrawie. Nie zareagowała jednak wtedy tak, jak w czwartek po przegranej w WTA Finals w Guadalajarze.

- Iga Świątek to wspaniała osoba, także świetna zawodniczka. Ma dopiero 20 lat i dla niej to dopiero początek. Będzie miała jeszcze wiele innych okazji, by udowodnić swoją wartość - zapowiadała Sakkari na konferencji prasowej.

Nieco zmotywować polską tenisistkę chciał również Zbigniew Boniek. "Nie martw się dziewczyno, wielu chciałoby być na twoim miejscu…. wiem dlaczego płaczesz czasami… bo wiesz i czujesz, że jesteś od nich lepsza.. trzeba to tylko poukładać. Trzymamy kciuki" - napisał na Twitterze były prezes PZPN.

Dla obu tenisistek był to debiut w WTA Finals. Na osiem zawodniczek startujących w Guadalajarze tylko Karolina Pliskova i Garbine Muguruza mają doświadczenie w startach w Turnieju Mistrzyń. Iga Świątek jest natomiast najmłodszą tenisistką w turnieju.

Polka musi się teraz skupić na kolejnych meczach, w których zmierzy się z równie trudnymi rywalkam. Świątek na WTA Finals trafiła do grupy A razem z Aryną Sabalenką czy Paulą Badosą. Przypomnijmy, że z czteroosobowej grupy do półfinału awansują tylko dwie najlepsze tenisistki. Jak wygląda tabela po pierwszym dniu zmagań?

WTA Finals. Tabela grupy Chichén Itzá po dwóch meczach: