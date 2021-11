Iga Świątek spotkała idola. Zdradziła, co mu powiedziała

W sobotę Iga Świątek rozpocznie rywalizację w WTA Finals w Guadalajarze. Będzie to zwieńczenie dobrego sezonu w wykonaniu polskiej tenisistki. Jeszcze przed pierwszym meczem Iga udzieliła wywiadu "New York Times", w którym opowiedziała m.in. o swojej decyzji przekazania 200 tysięcy złotych na cele charytatywne. Polka wsparła dwie organizacje, które niosą pomoc psychiczną dla dzieci i młodzieży. W związku z tym dziennikarz zapytał Igę czego nauczyła się o swojej psychice współpracując z psychologiem sportowym, Darią Abramowicz.

Iga Świątek spotkała się z Andym Murrayem. "Musimy poćwiczyć"

- Trudno oddzielić to, czego się nauczyłam od nowych doświadczeń i od samego dorastania. Kiedy wygrałam Rolanda Garrosa miałam 19 lat i to jest okres życia, w którym wiele się uczysz o sobie, nawet jeśli nie jesteś sportowcem. Czuję, że moje życie osobiste i zawodowe jest dość szalone, ponieważ bycie sportowcem to praca 24 godziny na dobę. Ale nie zamieniłbym tego doświadczenia na nic, ponieważ myślę, że dało mi dużo wiedzy o sobie i mądrości, z której mogę skorzystać w późniejszym życiu – powiedziała Świątek.

Świątek zagra w dziwnych warunkach specjalnymi piłkami. "Nie da się tego uniknąć"

Polka wróciła też pamięcią do turnieju Indian Wells, podczas którego spełniła swoje marzenie i spotkała się z jednym ze swoich idoli, Andym Murrayem. Świątek bardzo chciałaby potrenować z Brytyjczykiem, co zakomunikowała na Twitterze przed Wimbledonem. Do spotkania doszło, ale dwójce nie udało się potrenować. "Iga nie chciała mnie zbytnio zmęczyć przed niedzielnym meczem" – napisał Murray w mediach społecznościowych.

- Powiedziałam mu, że musimy poćwiczyć na trawie, ponieważ chociaż w tym roku dotarłam do czwartej rundy Wimbledonu to czuję, że każdy dzień może być trudny na trawie i potrzebuję trochę więcej mocy i doświadczenia, aby grać tam solidnie – powiedziała Świątek.

Iga Świątek w turnieju WTA Finals

Po raz ostatni Iga Świątek pojawiła się na korcie miesiąc temu podczas turnieju Indian Wells. Polka w 1/8 finału przegrała 4:6, 3:6 z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Teraz 20-latka wraca do gry w turnieju kończącym ten sezon, który będzie dla niej pierwszym w karierze. W czwartek 11 listopada rozegra pierwsze starcie w swojej grupie, a jej rywalką będzie Maria Sakkari. Obie tenisistki powinny pojawić się na korcie o godzinie 21:00. Transmisję tego spotkania będzie można oglądać na antenie Canal + Sport oraz online w aplikacji Canal +. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Hurkacz ograł swojego idola i zdradził, co mu powiedział Federer