Uwaga na godzinę! Iga Świątek gra 1. mecz w WTA Finals [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Iga Świątek po raz pierwszy karierze wystąpi w WTA Finals, czyli turnieju zwieńczającym tenisowy sezon. Zawodniczka z Raszyna trafiła do bardzo wymagającej grupy, w której znalazła się Maria Sakkari, Paula Badosa oraz Aryna Sabalenka. Świątek zainauguruje zmagania właśnie pojedynkiem z Greczynką.

Turniej finałowy po raz pierwszy odbędzie się na kortach twardych w meksykańskiej Guadalajarze. Początkowo turniej miał się odbyć w chińskim Shenzen, jednak zrezygnowano z tej lokalizacji z uwagi na ograniczenia podróżowania związane z pandemią. Pula nagród WTA Finals w tym roku jest znacznie większa od tej sprzed dwóch lat. Zwyciężczyni turnieju łącznie zainkasuje aż pięć milionów dolarów.

Iga Świątek liczy na pierwsze zwycięstwo w karierze z Marią Sakkari

Iga Świątek jak dotąd mierzyła się dwukrotnie z Marią Sakkari. Oba pojedynki zakończyły się wygraną Greczynki - odpowiednio 4:6, 4:6 w ćwierćfinale Rolanda Garrosa oraz 4:6, 5:7 na tym samym etapie turnieju WTA w Ostrawie. Sakkari ma za sobą bardzo dobry sezon, o czym świadczy szóste miejsce w światowym rankingu WTA. Greczynka dotarła do półfinału US Open i Rolanda Garrosa, a do tego wygrała wspomniany turniej w Ostrawie, gdzie jej rywalką w finale była Anett Kontaveit.

Iga Świątek ma negatywny bilans także z Paulą Badosą, tegoroczną zwyciężczynią Indian Wells. Hiszpanka wygrała 6:3, 7:6 w 1/16 finału turnieju na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Świątek do tej pory nie zagrała żadnego meczu przeciwko Arynie Sabalence.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek w WTA Finals?

Spotkanie Igi Świątek z Marią Sakkari odbędzie się w czwartek 11 listopada o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisja z tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Sport, aplikacji mobilnej Canal+ oraz na stronie internetowej canalplus.com. Zapraszamy również do śledzenia transmisji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.