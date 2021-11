Next Gen ATP Finals 2021. Znamy faworytów do awansu do półfinału. Jak wygląda tabela?

Zasady są bardzo zbliżone do WTA Finals czy ATP Finals. W przypadku turniej Next Generation ATP Finals 2021 ośmiu zawodników zostało podzielonych na dwie, czteroosobowe grupy. Do półfinału awansuje dwóch najlepszych tenisistów z każdej grupy. Turniej trwa od 9 do 13 listopada, a na kortach w Mediolanie można obejrzeć siedmiu najlepszych na świecie graczy singlowych do 21 lat i jednego tenisistę z dziką kartą.

Next Gen ATP Finals. Jak wygląda układ tabeli? Kto jest najbliżej awansu?

Część tenisistów ma już za sobą dwa mecze, dlatego można przewidzieć faworytów, których prawdopodobnie zobaczymy w fazie pucharowej Next Gen ATP Finals. Są nimi liderzy w swoich grupach, czyli 18-letni Hiszpan Carlos Alcaraz (32. ATP), który wygrał oba mecze w trzech setach, nie przegrywając ani jednej partii oraz Sebastian Korda (21 lat, 39. ATP). Amerykanin w przeciwieństwie do Hiszpana stracił jednak dwa sety w starciu z Francuzem Hugo Gastonem (67. ATP).

Pozostaje więc walka o awans z drugiego miejsca, o które walczy w sumie po trzech zawodników w każdej z grup. Obecnie w grupie A miejsce to zajmuje Amerykanin Brandon Nakashima (20 lat, 63. ATP), a w grupie B - Argentyńczyk Sebastian Baez (20 lat, 111. ATP). Obaj mają na koncie po jednym zwycięstwie i jednej porażce, a ich bilans w setach wynosi 3:4. Obaj przegrali również swoje środowe mecze z liderami tabel 0:3 w setach.

Tenis. Jak prezentują się wyniki meczów 2. kolejki Next Gen ATP Finals? Jak wyglądają tabele?

Juan Manuel Cerundolo - Holger Rune 1:3 (1:4, 2:4, 4:1, 1:4)

Carlos Alcaraz - Brandon Nakashima 3:0 (4:3, 4:1, 4:3)

Sebastian Korda - Sebastian Baez 3:0 (4:3, 4:2, 4:2)

Lorenzo Musetti - Hugo Gaston 3:2 (4:3, 4:3, 2:4, 3:4, 4:2).

GRUPA A:

Carlos Alcaraz - 2 mecze - 2 wygrane - sety: 6-0 Brandon Nakashima - 2 mecze - wygrana - przegrana - sety: 3-4 Holger Rune - 2 mecze - wygrana - przegrana - sety: 3-4 Juan Manuel Cerundolo - 2 mecze - 2 przegrane - sety: 2-6

GRUPA B:

Sebastian Korda - 2 mecze - 2 wygrane - sety: 6-2 Sebastian Baez - 2 mecze - wygrana i przegrana - sety: 3-4 Lorenzo Musetti - 2 mecze - wygrana i przegrana - sety: 4-5 Hugo Gaston - 2 mecze - 2 porażki - sety: 4-6

Ostatnie mecze fazy grupowej Next Gen ATP Finals odbędą się w czwartek 11 listopada o godz. 15. Od nich zależeć będzie, kto zmierzy się w półfinale turnieju do lat 21. Mecze transmitowane są na antenach Polsatu Sport Extra oraz w serwisie polsatboxgo.pl.