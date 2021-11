Iga Świątek rozpoczyna WTA Finals. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Marią Sakkari? [TRAMSMISJA]

Iga Świątek po raz ostatni pojawił się na korcie miesiąc temu na kortach Indian Wells. Polka pożegnała się z turniejem w 1/8 finału, przegrywając 4:6, 3:6 z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Teraz nasza tenisistka wraca do rywalizacji w turnieju wieńczącym sezon. 20-latka po raz pierwszy w karierze zakwalifikowała się do WTA Finals i już w czwartek 11 listopada rozegra swoje pierwsze spotkanie.

Rywalką Igi Świątek w Guadalajarze będzie dobrze jej znana Maria Sakkari. Polka nie ma jednak zbyt dobrych wspomnień z Greczynką, ponieważ przegrała z nią oba pojedynki. Ten boleśniejszy miał miejsce na tegorocznym Roland Garros. Polka broniła tytuł, ale Sakkari jednak pozbawiła ją złudzeń w ćwierćfinale, wygrywając 6:4, 6:4. Później obie tenisistki spotkały się jeszcze we wrześniu w półfinale turnieju w Ostrawie. W Czech znowu Greczynka okazał się lepsza i wygrała 6:4, 7:5.

Maria Sakkari, podobnie z resztą jak Iga Świątek, ma za sobą bardzo dobry sezon. Greczynka zaliczyła w tym roku aż dwa półfinału turniejów wielkoszlemowych - Roland Garros i US Open. Oprócz tego wygrała także wspomniany już turniej halowy w Ostrawie, pokonując w finale Estonkę Anett Kontaveit. Dzięki temu 26-latka awansowała aż na szóste miejsce rankingu WTA i plasuje się w tej chwili wyżej niż Świątek, która jest dziewiąta.

- Taki turniej jest raz w roku, co czyni go bardzo specyficznym. Jestem bardzo podekscytowana, że będę mogła tu zagrać. Uważam, że to jest pozytywna rzecz, że można przegrać mecz, ale nie trzeba się pakować i wracać do domu, jak na innych turniejach. Mam więc nadzieję, że nawet jeśli przegram któryś z meczów, to będę w stanie następnego dnia się zresetować i być w swojej najlepszej formie - powiedziała Iga Świątek podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami.

Gdzie i kiedy oglądać pojedynek Igi Świątek z Marią Sakkari?

Pierwsze spotkanie grupowe turnieju WTA Finals pomiędzy Igi Świątek z Marią Sakkari odbędzie się w czwartek 11 listopada. Obie tenisistki powinny pojawić się na korcie o godzinie 21:00. Transmisję tego spotkania będzie można oglądać na antenie Canal + Sport oraz online w aplikacji Canal +. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.