Policzono, ile w tym sezonie zarobiła Iga Świątek, a ile Hubert Hurkacz. Fenomen

Polska eksportowa dwójka tenisistów wciąż ma szansę zgarnąć olbrzymie pieniądze. Iga Świątek zakwalifikowała się do WTA Finals, w którym rozgrywka toczy się o pięć milionów dolarów, czyli blisko 20 mln złotych. Hubert Hurkacz z kolei w ATP Finals zmierzy się o kwotę jeszcze większą, bo 7,25 mln dolarów (ok. 29 mln złotych).

Hubert Hurkacz zapewnił sobie awans do ATP Finals dzięki półfinałowi ATP 1000 Masters w Paryżu. Polak co prawda przegrał w walce o finał z Novakiem Djokoviciem (6:3, 0:6, 6:7), ale mimo to otrzymał ważne do rankingu punkty oraz spory zastrzyk gotówki. Za sam awans na konto 24-latka wpłynęło 106 tys. dolarów czyli ponad 420 tys. złotych.

Hubert Hurkacz lepszy w 2021 roku, ale to Iga Świątek wciąż prowadzi

W przeciwieństwie do 2020 roku w bieżącym to Hubert Hurkacz przebił Igę Świątek. 24-latek z Wrocławia w ramach rozgrywanych turniejów otrzymał ponad 1,8 mln dolarów, co stanowi blisko 7,35 miliona złotych. Patrząc na oficjalne dane podane przez WTA, Iga Świątek zarobiła nieco ponad 1,7 mln dolarów, czyli blisko 6,76 mln złotych. Kwota ta jest niższa o około 600 tys. złotych.

Zarobki obojga są dostępne na oficjalnych stronach ATP oraz WTA. Biorąc pod uwagę całą karierę, to 20-letnia tenisistka przebija swojego starszego kolegę po fachu. Dochód Igi Świątek tylko z kortów tenisowych wynosi dokładnie 4,639,553 dolarów, czyli 18 milionów 360 tysięcy złotych. Pod nazwiskiem Hurkacza pada z kolei kwota 4,587,875 dolarów, co w przeliczeniu daje nieco ponad 18 milionów 180 tysięcy złotych.

Wracając do nagród, o które będą walczyć w listopadzie zarówno Iga Świątek, jak i Hubert Hurkacz. Pule nagród za turniej finałowy zamykający sezon w rywalizacji kobiet czy mężczyzn (5 mln dolarów i 7,25 mln dolarów) są wyższe niż dotychczasowe zarobki Świątek (4,64 mln) czy Hurkacz (4,6 mln). W rywalizacji WTA Finals i ATP Finals bierze udział tylko ośmioro najlepszych w rankingu WTA Race i ATP Race tenisistek i tenisistów. Oba turnieje odbywają się w różnych miejscach i mają różne terminy. Żeński turniej finałowy rozpocznie się 10 listopada i potrwa do 17 listopada w Guadalajara w Meksyku. Męski odpowiednik odbędzie się z kolei w terminie 14-21 listopada w Turynie.