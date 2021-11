Hurkacz po porażce z Djokoviciem: "Nie jestem w stanie opisać, jak bardzo się cieszę"

Hubert Hurkacz po bardzo dobrej grze i kapitalnym widowisku przegrał po pasjonującym meczu z liderem światowego rankingu Novakiem Djokoviciem 6:3, 0:6, 6:7. To Serb zagra w finale turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu.

"Szkoda mi tego meczu z Novakiem"

Hubert Hurkacz mimo porażki, może mieć po turnieju w Paryżu powody do zadowolenia. Zapewnił w nim sobie awans do Turnieju Mistrzów i grał bardzo dobrze. W Paryżu pokonał Amerykanina Tommy,ego Paula (53. ATP) 7:5, 7:6, Niemca Dominika Koepfera (58. ATP) 4:6, 7:5, 6:2 oraz Australijczyka Jamesa Duckwortha (55. ATP) 6:2, 6:7, 7:5.

- To był świetny turniej. Jestem bardzo zadowolony z moich występów w Paryżu i nie jestem w stanie opisać, jak bardzo cieszę się z zakwalifikowania do Mastersa. Szkoda mi tylko tego ostatniego meczu z Novakiem, ale traktuję to jako kolejne cenne doświadczenie. Postaram się odrobić lekcję z tego meczu, żeby przygotować się do ATP Finals. Dziękuję za niesamowite wsparcie w Paryżu i trzymajcie kciuki w Turynie! – powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Onetem Sport tuż po meczu z Djokoviciem.

Serbskie media są zachwycone po awansie Novaka Djokovicia do finału turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. Piszą o "nieśmiertelnym Djokoviciu, który udowodnił, dlaczego jest mistrzem". Doceniają też wolę walki Hurkacza i dziwią się, jak Polak, który tak gładko przegrał drugiego seta, stawiał tak wielki opór w pozostałych partiach - pisał Jakub Balcerski, dziennikarz sport.pl.

W finale turnieju w Paryżu rywalem Serba będzie Rosjanin Daniił Miedwiediew (ATP 2.), który w półfinale rozbił Niemca Alexandera Zvereva (4. ATP) 6:2, 6:2.