Djoković dzięki zwycięstwu nad Hurkaczem przeszedł do historii tenisa! Rekordzista

To był niesamowity, trwający dwie godziny, dwadzieścia minut pojedynek. Rozstrzygnął się w najlepszy możliwy sposób, czyli w tie-breaku w trzecim, decydującym secie. Tie-break również był bardzo wyrównany, a Novak Djoković wygrał go 7:5. Nic zatem dziwnego, że po spotkaniu Serb zaczął klaskać, a publiczność zgotowała Hubertowi Hurkaczowi owację na stojąco, kiedy schodził z kortu.

Djoković wyprzedził Samprasa

Serb w meczu z Polakiem mógł być bardzo zmotywowany, bo walczył o to, by znów dokonać czegoś niezwykłego w historii tenisa. Wygrywając z Hubertem Hurkaczem zapewnił sobie pierwsze miejsce w rankingu ATP na koniec tego sezonu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Novak Djoković zrobił to już po raz siódmy w historii! Wcześniej sezon jako numer jeden rankingu ATP kończył w latach 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 oraz 2020.

Dotychczas Serb był rekordzistą wraz z innym byłym genialnym tenisistą, Amerykaninem Petem Samprasem, który sześć razy był liderem światowego rankingu (w latach 1993-1998). Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji jest aż trzech tenisistów: Amerykanin Jimmy Connors, Szwajcar Roger Federer oraz Hiszpan Rafael Nadal. Wszyscy aż pięć razy kończyli sezon jako numer jeden rankingu ATP.

Novak Djoković po raz szósty w karierze zagra w finale turnieju w Paryżu. Zmierzy się w nim ze zwycięzcą meczu: Daniił Miedwiediew (2. ATP) - Alexander Zverev (4. ATP).