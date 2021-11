Owacje na stojąco na pożegnanie Hurkacza! A Djoković? Piękne zachowanie Serba [WIDEO]

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

To był niesamowity, trwający dwie godziny, dwadzieścia minut pojedynek. Rozstrzygnął się w najlepszy możliwy sposób, czyli w tie-breaku w trzecim, decydującym secie. Novak Djoković musiał wznieść się na wyżyny, by pokonać Polaka. Nic zatem dziwnego, że Serb w znakomitym stylu pożegnał po meczu Huberta Hurkacza. Kiedy polski tenisista schodził do szatni, Serb wyszedł na kort, trzymał w rękach rakietę i zaczął klaskać.

Francuzi reagują na zachowanie Hurkacza. "Wykroczył poza ramy"

Paryż pokochał Hurkacza

Serb bardzo rzadko tak się zachowuje po wygranych meczach. Teraz docenił jednak kapitalną postawę Hurkacza, który wygrał z nim seta, a w decydującej partii lider światowego rankingu wygrał dopiero po pasjonującym tie-breaku 7:5. Wspaniałą grę Polaka docenili też kibice, którzy zgotowali mu owację na stojąco.

- Są rzeczy, których nie można kupić. Na taki szacunek trzeba sobie zapracować, a Hubert jest tytanem pracy. Paryż go pokochał, jak wiele innych miejsc w kalendarzowym tourze. To była piękna droga Huberta Hurkacza - napisał na Twitterze Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie.

Rzeczywiście, publiczność w Paryżu zwłaszcza w meczu z Novakiem Djokoviciem niesamowicie go wspierała. Można było odnieść nawet wrażenie, że większość publiczności życzy zwycięstwa Polakowi. Czasem kibice się nawet zapominali i klaskali po podwójnym błędzie serwisowym Serba. Wtedy Djoković się wściekł i ironicznie klaskał w kierunku kibiców.

W finale turnieju w Paryżu Djoković zmierzy się ze zwycięzcą meczu: Daniił Miedwiediew (2. ATP) - Alexander Zverev (4. ATP).