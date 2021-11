Hubert Hurkacz gra z Novakiem Djokoviciem w półfinale ATP w Paryżu! [transmisja, stream]

Hubert Hurkacz znakomicie radzi sobie w turnieju ATP 1000 w Paryżu. W pierwszej rundzie Polak miał wolny los, więc zaczął rywalizację od drugiej rundy. W niej pokonał amerykańskiego kwalifikanta Tommy'ego Paula 7:5, 7:6(7:4). W rundzie trzeciej nie bez problemów uporał się natomiast z Niemcem Dominikiem Koepferem 4:6, 7:5, 6:2.

W piątek Hubert Hurkacz pokonał w trzech setach Australijczyka Jamesa Duckwortha 6:2, 6:7, 7:5 awansował do półfinału turnieju w paryskiej hali Bercy. Najważniejsze było jednak to, że dzięki tej wygranej Polak zapewnił sobie start w turnieju ATP Finals dla ośmiu najlepszych tenisistów sezonu 2021. Pierwszą małą nagrodą za ten wynik będzie dla Hurkacza sobotnie starcie z żywą legendą dyscypliny - Novakiem Djokoviciem.

Hubert Hurkacz zagra o finał turnieju z Novakiem Djokoviciem

Novak Djoković to lider rankingu ATP. W tym sezonie wygrał trzy turnieje wielkoszlemowe – Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Nie udało mu się jednak zdobyć medalu na igrzyskach olimpijskich, nie zdołał także zatriumfować w US Open, gdzie przegrał w finale z Daniiłem Miedwiediewem. Od tamtej pory Serb nie rozegrał żadnego meczu, aż do drugiej rundy turnieju w Paryżu, kiedy po zaskakująco wyrównanym spotkaniu pokonał Węgra Martona Fucsovicsa (6:2, 4:6, 6:3). W trzeciej rundzie Djoković dostał walkowera od Gaela Monfilsa, a w ćwierćfinale bez problemów ograł Taylora Fritza 6:4, 6:3 i awansował do półfinału turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu.

Sobotni mecz Hurkacz - Djoković będzie trzecim starciem obu tenisistów. Dotychczas mierzyli się oni dwukrotnie w 2019 roku i w obu przypadkach górą był Djoković, który w I rundzie Rolanda Garrosa zwyciężył gładko 6:4, 6:2, 6:2, a w III rundzie Wimbledonu wygrał po zdecydowanie bardziej wyrównanej walce 7:5, 6:7 (5), 6:1, 6:4.

Novak Djoković - Hubert Hurkacz. O której i gdzie oglądać? [Transmisja tv, stream online]

Początek spotkania Djoković – Hurkacz zaplanowano na godzinę 14:00. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzi stacja Polsat Sport Extra. Będzie ona dostępna także na polsatboxgo.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.