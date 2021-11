Iga Świątek w ostatnim turnieju w roku! Znamy plan gier. Wielka premia

Co trzeba zrobić, aby zakwalifikować się do turnieju WTA Finals? Należy znaleźć się wśród ośmiu najlepszych tenisistek w rankingu WTA Race. Obecnie Iga Świątek zajmuje 6. miejsce w zestawieniu, a w turnieju finałowym zostanie rozstawiona z "piątką". Pozostałe zawodniczki, które również pojawią się w Meksyku to Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Garbine Muguruza, Paula Badosa oraz Anett Kontaveit. O dużym szczęściu może powiedzieć ostatnia z wymienionych zawodniczek. Kontaveit dostała się do WTA Finals, ponieważ ze startu zrezygnowała liderka światowego rankingu WTA - Ashleigh Barty.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

W 2021 roku zawodniczki walczą o największą w historii wygraną. W sumie do zdobycia jest aż pięć milionów dolarów (3,7 mln funtów). Przeliczając wspomnianą kwotę na złotówki, będzie to ok. 20 milionów. Jak widać, Iga Świątek stanie przed szansą na zdobycie najwyższych zarobków w dotychczasowej karierze. Gdyby 20-latka wygrała turniej, stałaby się również drugą singlistką z Polski - po Agnieszce Radwańskiej (2015 rok) - która odniosła taki sukces.

WTA Finals już za sześć dni! Startuje Iga Świątek. Kiedy oglądać mecze?

Dokładnie 20 września 2021 roku miasto Guadalajara, Women's Tennis Associations (WTA) i Octagon ogłosiły, że WTA Finals 2021 odbędzie się na Akron Tennis Stadium w Guadalajara w Meksyku. Turniej odbędzie się w dniach 10-17 listopada. W tych dniach rozegrane zostaną mecze gry pojedynczej oraz debla. Harmonogram WTA Finals prezentuje się następująco:

10 listopada (środa)

21:00 Sesja dzienna – faza grupowa (wszystkie godziny podane w czasie polskim) 2:30 [w nocy] Sesja wieczorna – faza grupowa

11 listopada (czwartek)

21:00 Sesja dzienna – faza grupowa 2:30 Sesja wieczorna – faza grupowa

12 listopada (piątek)

21:00 Sesja dzienna – faza grupowa 2:30 Sesja wieczorna – faza grupowa

13 listopada (sobota)

21:00 Sesja dzienna – faza grupowa 2:30 Sesja wieczorna – faza grupowa

Iga, jesteś wielka! Co za gest polskiej tenisistki. "Pieniądze to nie wszystko"

14 listopada (niedziela)

21:00 Sesja dzienna – faza grupowa 2:30 Sesja wieczorna – faza grupowa

15 listopada (poniedziałek)

21:00 Sesja dzienna – faza grupowa 2:30 Sesja wieczorna – faza grupowa

16 listopada (wtorek)

21:00 Pierwszy półfinał singla, później półfinał debla 2:30 Drugi półfinał singla, później półfinał debla

17 listopada (środa)

Północ - Finał debla 2:30 - Finał singla

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Iga Świątek debiutuje na WTA Finals. Polak już w Meksyku. Ile punktów może zdobyć?

Nie licząc wspomnianej puli pięciu milionów, o którą rywalizują tenisistki, dodatkową zaletą WTA Finals jest liczba punktów rankingowych. Występ w turnieju to 125 pkt. Wygrana w meczu daje dodatkowe 125 punktów, awans do półfinału - 330, a zwycięstwo w finale - 420 pkt. W sumie mistrzyni turnieju może zdobyć aż 1500 pkt.

Hubert Hurkacz poznał rywala w kolejnej rundzie. A na horyzoncie bój z Djokoviciem

Iga Świątek została rozstawiona z "piątką" i dotarła już do Meksyku. Nagranie z lotniska opublikowano w mediach społecznościowych WTA Finals. Zgodnie z planem tenisistki będą rywalizować w fazie grupowej. Ósemka zostanie podzielona na dwie czteroosobowe grupy. Najlepsza dwójka awansuje do półfinału. Nie wiadomo jeszcze, do której grupy trafi 20-letnia tenisistka. Losowanie odbędzie się przed startem turnieju.