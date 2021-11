Hubert Hurkacz naprawdę to zrobił. Coś fenomenalnego. "Jesteś szalony" [WIDEO]

Spotkanie od początku było wyrównane. Hurkacz miał problemy, aby złapać odpowiedni rytm, ale dotrzymywał kroku rywalowi. Kibice byli świadkami kilku dłuższych wymian, po których na trybunach dało się usłyszeć niesłabnący aplauz. Niemiec był lepszy w grze przy siatce, ale i Hurkacz nie pozostawał mu dłużny. Bombardował go serwisem, a z czasem udawało mu się coraz częściej oszukać przeciwnika, kiedy ten podchodził do siatki.

W jednej z takich sytuacji wydawało się, że sytuacja Hurkacza jest już nie do uratowania. Koepfer szykował się do uderzenia z woleja okolicy linii serwisowej. Polak jednak świetnie przeczytał, gdzie jego rywal zamierza uderzyć i w odpowiednim czasie wykonał ruch w tę stronę. Chwilę później Hurkacz odpowiedział kapitalnym zagraniem. Nadał piłce lekkiej rotacji i ta spadła na linię boczną, mijając Niemca. "Jesteś szalony" – napisała jedna z kibicek w komentarzu do tej akcji.

Hubert Hurkacz walczy o udział w ATP Finals

Ostatecznie Hubert Hurkacz pokonał Dominika Koepfera 4:6, 7:5, 6:2 i awansował do ćwierćfinału turnieju w Paryżu. Wcześniej ograł Amerykanina Tommy'ego Paula. Polak walczy o udział w turnieju ATP Finals. Przed rozpoczęciem turnieju w Bercy w gronie kandydatów do zajęcia dwóch ostatnich miejsc w nadchodzącym ATP Finals w Turynie wymieniano pięciu tenisistów. Jeden z głównych faworytów, a więc Felix Auger-Aliassime stracił już tę szansę, przegrywając właśnie z Koepferem.

Wygrana w II rundzie z Paulem sprawiła, że Hurkacz wyprzedził w "wirtualnym" rankingu ATP Jannika Sinnera i awansował na ósme miejsce, które zapewnia udział w ATP Finals. Kilka godzin później włoski tenisista pożegnał się z turniejem, przegrywając z młodym Carlosem Alcarazem.

Jannik Sinner może jeszcze liczyć na awans dzięki turniejowi w Sztokholmie. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy Hubert Hurkacz i Casper Ruud nie zajdą zbyt wysoko w Paryżu. Ruud swój mecz III rundy rozgra w czwartkowy wieczór. Natomiast Hurkacz w ćwierćfinale zagra z Australijczykiem Jamesem Duckworth (ATP 55.).