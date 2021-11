Hubert Hurkacz gra "pierwszy z wielkich finałów". Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Co prawda Polak z problemami awansował do trzeciej rundy turnieju ATP w Paryżu, ale z rywalizacji odpadli jego najgroźniejsi rywale w walce o ATP Finals. Dlatego w czwartek 24-latek zagra "pierwszy z wielkich finałów" i powalczy o awans do kolejnej rundy z Dominikiem Koepferem. O której i gdzie oglądać? Transmisja tv, stream online.

