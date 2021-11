Iga, jesteś wielka! Co za gest polskiej tenisistki. "Pieniądze to nie wszystko"

W 2021 roku Świątek wygrała turnieje w Rzymie i Adelajdzie, które zapewniły jej spore zarobki. Zgodnie z oficjalnym dokumentem publikowanym przez WTA Polka zarobiła w tym sezonie 1 703 151 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę ponad 6,7 miliona złotych. W środę Świątek na swoich mediach społecznościowych poinformowała, że część zarobionych pieniędzy przekaże na cele charytatywne.

Iga Świątek przekazała tysiące złotych na cele charytatywne. "Decyzja była spontaniczna"

"Pierwszy raz oddaję większą kwotę na ważny dla mnie cel. Oczywiście, że pieniądze to nie wszystko i że potrzeby to trochę studnia bez dna... Decyzja była spontaniczna - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, ważna dla mnie wygrana, urodziny Darii i rocznica finału French Open, który zmienił moje życie - to wszystko się na nią złożyło" – napisała Świątek na Instagramie.

Polska tenisistka postanowiła przekazać 200 tysięcy złotych dwóm fundacjom: "Słonie na balkonie" i "Dajemy Dzieciom Siłę". "Słonie na balkonie z wykorzystaniem tych środków od drugiej połowy listopada uruchomią dodatkowe dyżury psychologów, aby zapobiegać próbom samobójczym nastolatków, którzy dziś szukają pomocy dużo częściej niż przed pandemią. Kwota zabezpieczy też stałą roczną terapię dla 40 dzieci w kryzysie psychicznym. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę także zatrudni dodatkowych terapeutów w dwóch Centrach Pomocy Dzieciom, aby wspierać dzieci dotknięte przemocą" – wyjaśniła Iga.

"W obu przypadkach okazało się, że nigdy nie było takiego zapotrzebowania na specjalistyczną terapię dzieci i młodzieży" – dodała.

Świątek zamieściła też zdjęcia z krótkim opisem czym zajmują się fundacje, a także poprosiła kibiców o wsparcie. "Razem mamy wpływ" – zakończyła swój wpis Świątek.

Czym zajmują się fundacje wsparte przez Igę Świątek?

Jak czytamy na Instagramie Igi, Fundacja Słonie na balkonie "pomaga dzieciom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, odżywiania i innymi". "Dzieci cierpią na zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, nadpobudliwość, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia nerwicowe oraz zaburzenia odżywiania (anoreksję, bulimię). Część dzieci ma za sobą hospitalizacje na oddziałach psychiatrycznych, część próbowała odebrać sobie życie" – czytamy na stronie fundacji w zakładce "nasi podopieczni".

Z kolei Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, jak czytamy na Instagramie Igi Świątek, "pomaga dzieciom dotkniętym przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Dociera do dzieci i do rodziców, świadczy bezpośrenią pomoc psychologiczną, edukuje, prowadzi telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży. Dba o bezpieczeństwo najmłodszych w Internecie"

"Dzieci pokrzywdzone przestępstwami, głównie różnymi formami przemocy i wykorzystywaniem seksualnym oraz ich opiekunowie otrzymują specjalistyczną pomoc pod jednym dachem. Placówki realizują wspólne standardy, a ich podstawową wartością jest dobro dziecka. Oferują pomoc psychologiczną, prawną, miejsce przyjaznego przesłuchania dzieci uczestniczących w procedurach karnych. Interdyscyplinarny zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami" – czytamy na stronie fundacji.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

