Niespodzianka w Paryżu. Odpadł rywal Hurkacza do miejsca w ATP Finals

O miejsce w gronie najlepszych tenisistów, którzy zmierzą się w Turnieju Mistrzów przede wszystkim ma walczyć czterech zawodników - Casper Ruud, Jannik Sinner, Cameron Norrie i Hubert Hurkacz. Wśród kandydatów do zajęcia jednego z dwóch wolnych miejsc wymieniano również młodego Felixa Augera-Aliassime.

Trudny rywal 20-latka

Do awansu 20-letni Kanadyjczyk potrzebował odnieść spektakularne zwycięstwo w hali Bercy w Paryżu. Wiadomo już, że mu się to nie uda. Auger-Aliassime, który w poprzednim sezonie w deblu wspólnie z Hubertem Hurkaczem triumfował we francuskiej stolicy, walczył w II rundzie turnieju z Dominikiem Koepferem. Niemiecki tenisista znalazł się w głównej drabince jako "szczęśliwy przegrany" z kwalifikacji. W pierwszej rundzie pokazał się ze świetnej strony i wyeliminował faworyzowanego Andy'ego Murray'a. W środę ponownie zachwycił i pokonał oznaczonego numerem dziewiątym Kanadyjczyka w dwóch setach.

Koepfer może zmierzyć się z Hurkaczem

Reprezentant Niemiec już w pierwszym secie wykorzystywał wszystkie słabości 20-latka, który popełnił aż 19 niewymuszonych błędów. Ostatecznie Auger-Aliassime przegrał cztery gemy z rzędu od stanu 3:2 i ostatnie pierwszego seta 3:6.

W drugim secie Kanadyjczyk przegrywał już 0:3, jednak po krótkiej przerwie spowodowanej urazem prawej ręki zdołał wrócić do stanu po 4. W 12. gemie popełnił zbyt dużo błędów, co ostatecznie zaowocowało porażką 5:7.

Dominik Koepfer zameldował się więc w III rundzie halowego turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. W czwartek niemiecki tenisistka zmierzy się z Hubertem Hurkaczem lub Amerykaninem Tommym Paulem.