Iga Świątek przeszła do historii kobiecego tenisa. Nikt jej już nie przebije

Była chwila niepewności, ale od soboty to już pewne - Iga Świątek wystąpi w kończącym sezon Turnieju Mistrzyń. Polka zajmuje szóste miejsce w rankingu WTA Race, na podstawie którego osiem najlepszych tenisistek tego roku zdobywa przepustkę do Guadalajary. Na ten moment pewne udziału w WTA Finals są: Białorusinka Aryna Sabalenka, Czeszki Barbora Krejcikova i Karolina Pliskova, Greczynka Maria Sakkari, Iga Świątek oraz Hiszpanki Garbine Muguruza i Paula Badosa. O ostatnie miejsce walczą Tunezyjka Ons Jabeur i Estonka Anett Kontaveit.

Ostatnie tygodnie są bardzo zaskakujące w kobiecym tenisie. Liderka rankingu Ash Barty zdecydowała się przedwcześnie zakończyć sezon i nie zagra w Meksyku. Naomi Osaka po US Open zrobiła sobie przerwę, spadła w rankingu (obecnie 11. w WTA Race) i nawet gdyby wróciła w tym tygodniu na korty, nie miałaby szans na awans do Turnieju Mistrzyń. Osakę i Barty zobaczymy prawdopodobnie dopiero w wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się w Melbourne w połowie stycznia.

Polka najmłodsza w całej stawce

Wcześniej, bo w dniach 10-17 listopada, osiem najlepszych zawodniczek świata rywalizować będzie w Guadalajarze. Wśród nich Iga Świątek, która została pierwszą tenisistką urodzoną w XXI wieku (rocznik 2001) z kwalifikacją do Turnieju Mistrzyń. Tego rekordu już nikt jej nie odbierze. Bez względu na to, czy do Guadalajary jako ostatnia awansuje Kontaveit, czy Jabeur, nasza tenisistka będzie najmłodszą w stawce.

W rankingu ogólnym WTA 20-latka z Raszyna spadła ostatnio na 11. miejsce, ale nie ma wątpliwości, że niebawem może wrócić do czołowej "10". Jest najmłodszą tenisistką w ścisłej czołówce, kolejna tak młoda zawodniczka to dopiero 18-letnia Emma Raducanu sklasyfikowana obecnie na 23. pozycji.

Przypadek brytyjskiej mistrzyni US Open pokazuje też dobitnie, jak trudno jest unieść sukces odniesiony w młodym wieku. Po triumfie w Nowym Jorku Raducanu przez miesiąc w ogóle nie grała w tenisa, a po powrocie na kort odpadła po pierwszym meczu w Indian Wells. Stale opowiada w mediach, żeby nie oczekiwać od niej wiele, że potrzebuje cierpliwości i spokoju, a nie dodatkowej presji.

Z kolei Świątek po zeszłorocznym triumfie w Roland Garros poszła za ciosem. W 2021 r. wygrała dwa turnieje (Adelajda i Rzym), jako jedyna tenisistka na świecie była co najmniej w czwartej rundzie każdego z czterech turniejów wielkoszlemowych. Zadebiutowała w czołowej "10" rankingu, a ukoronowaniem sezonu będzie pierwszy w karierze występ w Turnieju Mistrzyń. Jakie ma szanse w Guadalajarze?

Co w Guadalajarze może wygrać Świątek

Występ w Meksyku będzie dla Świątek wyjątkowy z kilku względów. Pierwszy raz zagra w tak prestiżowej imprezie, pierwszy raz w specyficznej formule rywalizacji grupowej na poziomie WTA, rozgrywając co najmniej trzy spotkania grupowe w ciągu kilku dni. Wyzwanie będzie tym większe, że w turnieju spotkają się najlepsze z najlepszych w ostatnich dwunastu miesiącach.

Nie będzie łatwych pojedynków, a Polka od kilku miesięcy nie wygrała z żadną tenisistką z top 15. Barborę Krejcikovą i Karolinę Pliskovą pokonała w maju w Rzymie, z Marią Sakkari przegrała w czerwcu Roland Garros i we wrześniu w Ostrawie, z Garbine Muguruzą przegrała w marcu w Dubaju, z Paulą Badosą w sierpniu na igrzyskach w Tokio. A przecież szanse awansu do WTA Finals ma też Ons Jabeur, która ograła Polkę w lipcu na Wimbledonie i w sierpniu w Cincinnati. Przed Świątek szansa na poprawę niekorzystnych statystyk w rywalizacji z czołowymi tenisistkami.

Szlaki przetarła Radwańska

Iga Świątek była bardzo podekscytowana szansą gry w Turnieju Mistrzyń. - Nie mogę się tego doczekać. Wiem, że czeka mnie jeszcze sporo pracy. Jestem piąta w rankingu, ale zawodniczki będące za mną mają małe straty. Zdaje sobie sprawę, jak ciężka jest walka do samego końca, ale też cieszę się, że w ogóle dotarłam do tego miejsca. Jeszcze rok temu przed Roland Garros nawet bym o tym nie pomyślała - mówiła Świątek, która zostanie drugą po Agnieszce Radwańskiej Polką w historii Turnieju Mistrzyń.

Radwańska zadebiutowała w tej imprezie w 2008 r., mając 19 lat. Wystąpiła w jednym meczu jako rezerwowa, zastępując Anę Ivanović. W sumie w Turnieju Mistrzyń wystąpiła aż osiem razy, a największy sukces odniosła w 2015 r., wygrywając całą imprezę.

Dla 20-letniej Igi Świątek już sam udział w takim turnieju to duży sukces. Nie oczekujemy od niej w Guadalajarze cudów - to raczej świetna okazja do sprawdzenia się na tle najlepszych obecnie rywalek.

Użytkownik Twittera Juan Ignacio Astaburuaga przygotował listę najmłodszych zawodniczek debiutujących w Turnieju Mistrzyń od 2005 roku:

19,3 Caroline Wozniacki

19,4 Bianca Andreescu

19,7 Agnieszka Radwańska

20,0 Ana Ivanovic

20,2 Wiktoria Azarenka

20,4 Jelena Ostapenko

20,4 Iga Świątek

20,6 Eugene Bouchard

Gdyby nie pandemia, Iga Świątek byłaby w tym zestawieniu jeszcze wyżej. Tenisistka z Raszyna zakwalifikowałaby się bowiem do Turnieju Mistrzyń 2020 (wiek 19,4), ale impreza została odwołana.