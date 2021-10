Horror! Hurkacz obronił dwie piłki meczowe, ale odpadł. Mistrz olimpijski za mocny

Fatalnie dla Huberta Hurkacza układało się spotkanie z Andym Murrayem (156. ATP). Obaj zawodnicy tak dobrze serwowali, że jakiekolwiek błędy przy własnym podaniu oznaczały brak równowagi w grze i kryzys. Te niestety częściej przychodziły przy zagraniach Polaka. Wtedy przyszedł czas na zwrot akcji.

Hurkacz był już jedną nogą poza turniejem w Wiedniu, ale obroniona piłka meczowa w tie-breaku drugiego seta napędziła go do odwrócenia losów spotkania. Wygrał jednocześnie tie-breaka i drugiego seta, a potem przełamał rywala. Jednak dalszą część spotkania zdominował Murray i wygrał cały mecz 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Hurkacz przegrał pierwszego seta, marnował szanse, ale później świetnie się obronił

W pierwszym secie Hurkacz i Murray szli bardzo równo. Murray miał dwa break-pointy w trzecim gemie, ale ich nie wykorzystał. W kolejnych gemach swoich okazji do przełamania nie miał Polak, ale znów zyskał je jego rywal. I przy stanie 4:4 drugą taką szansę przekuł w prowadzenie w secie i gem serwisowy na prowadzenie 1:0 w meczu. Hurkacz się bronił, ale dwukrotny mistrz olimpijski go ograł i wygrał partię 6:4.

Wydawało się, że po przerwie niewiele się zmieniło - wszystko znów miało zależeć od tego, który zawodnik popełni więcej błędów przy własnym serwisie. Ostatecznie stał się setem straconych szans. Najpierw Hurkacza, który zmarnował aż pięć break-pointów, a potem także Murraya, który miał dwie szanse na przełamanie Polaka, ale też ostatecznie tego nie dokonał. Hurkacz się obronił.

Obroniona piłka meczowa napędziła Hurkacza. Ale obaj z Murrayem grali nierówno

Doszło do tie-breaka, a w nim pierwszy okazję do zakończenia spotkania miał Murray, ale nie wykorzystał piłki meczowej. To kluczowy moment spotkania, bo potem setbola wywalczył sobie Hurkacz, a Brytyjczyk wyrzucił piłkę w aut i przegrał 6:8 i 6:7. To oznaczało trzeciego seta i remis w całym meczu.

A Polak był napędzony, bardzo odważny w swojej grze. Murrayowi to nie pasowało. Dwukrotny mistrz olimpijski coraz bardziej tracił kontrolę nad meczem, co dobrze było widać po skuteczności jego pierwszego serwisu, która mocno spadła. W trzeciej partii dał się przełamać już w pierwszym gemie.

Wydawało się, że kontrolę nad spotkaniem przejmie Hurkacz, ale już w kolejnym gemie Polak też stracił własne podanie, choć miał dwie okazje do zamknięcia gema, zanim pierwszą okazję do przełamania wykorzystał jego przeciwnik. Gra obu zawodników przypominała sinusoidę, była bardzo nierówna. Choć Brytyjczyk i Polak grali po prostu podobnie - nawet jak wygrali dwa gemy serwisowe i zrobiło się 2:2, to obaj w widowiskowy sposób. Murray widowiskowym i mocnym smeczem, a Hurkacz dokładnym i efektownym lobem.

Murray nie odpuścił Hurkaczowi i wyrzucił go z turnieju w Wiedniu już w I rundzie

Wszystko było jednak wyrównane, a już raz w tym meczu okazało się, że gdy Brytyjczyk i Polak grają na podobnym poziomie, to lepiej radzi sobie z tym Murray. Tak było i w tym przypadku. Najpierw pewnie wygrał gema serwisowego, a potem przy pierwszej okazji przełamał Hurkacza.

Dziesiąty na świecie Polak znów znalazł się o krok od porażki. A Murray mu nie odpuścił. Doprowadził swoją serię wygranych gemów z rzędu do trzech i choć następnie Hurkacz wygrał swojego gema serwisowego, to ostatecznie nic mu to nie dało. Nie wykorzystał dwóch kolejnych break-pointów w dziewiątym gemie, a Murray przy trzeciej piłce meczowej nie dał mu już szans asem serwisowym. Wygrał seta 6:3, a cały mecz 2:1.

W drugiej rundzie Brytyjczyk zagra z hiszpańską rewelacją sezonu - Carlosem Alcarazem. 42. rakieta świata pokonała w pierwszym spotkaniu w Wiedniu Daniela Evansa (24. ATP) 6:4, 6:3. Dla Hurkacza odpadnięcie z rozgrywek w stolicy Austrii tak szybko to nic nowego. W 2019 roku pożegnał się już w I rundzie z zawodami, a rok później odpadł w drugiej rundzie. Murray pokonał go za to po raz pierwszy w karierze, bo to Polak wygrywał w dwóch poprzednich spotkaniach - podczas turniejów w Metz i Cincinatti.