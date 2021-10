Iga Świątek dopięła swego! Doskonałe informacje dla polskiej tenisistki

Finałowy turniej sezonu 2021 odbędzie się w dniach 10-17 listopada w Guadalajarze. Dla Świątek będzie to debiut w prestiżowej imprezie. Dotychczas jedyną Polką, która miała okazję brać udział w tym turnieju była Agnieszka Radwańska, która w 2015 roku wygrała w Singapurze.

Barty wycofała się z rywalizacji. Świątek wystąpi w WTA Finals. Została walka o ostatnie dwa miejsca

Start Świątek w WTA Finals stał się faktem w sobotę rano, kiedy to numer jeden światowego rankingu Ashleigh Barty poinformowała, że kończy sezon i nie wystartuje w ostatniej imprezie sezonu. Tym samym nie obroni tytułu sprzed dwóch lat, kiedy była najlepsza w Shenzen. - Chciałam poinformować wszystkich, że nie będę brała udziału w żadnych kolejnych turniejach w 2021 roku, w tym finałach WTA w Meksyku - powiedziała Australijka. I dodała: - To była trudna decyzja, ale muszę nadać priorytet mojemu ciału i zregenerować się po sezonie 2021 oraz skupić się na jak najlepszym przygotowaniu do australijskiego lata.

Barty wygrała aż pięć turniejów w sezonie 2021, w tym wielkoszlemowy Wimbledon, w którym została pierwszą Australijką od czasu Evonne Goologong Cawley, która zdobyła tytuł w 1981 roku. Oprócz tego Barty była najlepsza w Melbourne Summer Series, Miami, Stuttgarcie i Cincinnati.

Australijka już na pewno nie straci pierwszego miejsca za sezon 2021 i w nagrodę otrzyma samochód Porsche. Pom tym jak Barty wycofała się z dalszych startów, znamy już sześć tenisistek, które na pewno wezmą udział w WTA Finals. Oprócz Świątek są to: Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari oraz Garbine Muguruza.

O dwa pozostałe miejsca powalczą Paula Badosa, Ons Jabeur i Anett Kontaveit, przy czym ta ostatnia znajduje się w trudnym położeniu, ponieważ, aby pojechać do Meksyku, musi odnieść zwycięstwo w całym turnieju Kremlin Cup w Moskwie, a następnie wypaść dobrze w kolejnych zawodach w Kluż-Napoce oraz liczyć przy tym na potknięcia Badosy albo Jabuer.

Świątek zajmuje szóste miejsce w rankingu WTA Race i na pewno nie spadnie niżej niż na dziewiąte miejsce. Już wiadomo, że tenisistka, która zajmie dziewiątą pozycję na pewno pojedzie na WTA Finals. Zgodnie z pierwotnym planem Świątek ma pojawić się na korcie dopiero w Guadalajarze.

Tuż za Świątek znajduje się Garbine Muguruza. Hiszpanka traci do Polki ledwie 31 punktów i aby ją wyprzedzić, potrzebuje awansować aż do półfinału w swoim ostatnim występie przed WTA Finals - na turnieju WTA 250 w rumuńskim Cluj-Napoca. Wszystko ze względu na zasady naliczania punktów w rankingu WTA Race, który decyduje o awansie do tzw. turnieju mistrzyń.