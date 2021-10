Iga Świątek o krok od wielkiego sukcesu! Tylko kataklizm może go jej odebrać

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Turniej mistrzyń dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu odbędzie się w dniach 10-17 listopada w meksykańskiej Guadalajarze. Na ten moment pewne występu w Meksyku są cztery najwyżej sklasyfikowane tenisistki: Australijka Ash Barty, Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Czeszki Barbora Krejcikova i Karolina Pliskova. O pozostałe cztery miejsca walczy pięć tenisistek: Iga Świątek, Greczynka Maria Sakkari, Hiszpanki Garbine Muguruza i Paula Badosa oraz Tunezyjka Ons Jabeur.

Wszystko skomplikowało ostatnie zwycięstwo Pauli Badosy w Indian Wells, dzięki któremu 24-letnia Hiszpanka awansowała na ósme miejsce w rankingu WTA Race. Przez to między piątą Świątek a dziewiątą Jabeur było tylko 206 punktów przewagi. Podczas gdy Polka nie jest zgłoszona do żadnego z turniejów w końcówce sezonu, jej najgroźniejsze rywalki miały zaplanowaną grę w turnieju WTA 500 w Moskwie oraz na koniec w jednym z dwóch równolegle toczących się turniejów WTA 250 - we włoskim Courmayeur lub rumuńskim Cluj.

Krecz Jabeur w Moskwie. Świątek blisko turnieju mistrzyń

To oznaczało, że aż cztery zawodniczki mogą jeszcze wyprzedzić Świątek i sprawić, że na koniec sezonu Polka zostanie z niczym. We wtorek jednak swój mecz I rundy turnieju w Moskwie przegrała Ons Jabeur. Tunezyjka przegrywała z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 1:6, 0:1, po czym skreczowała.

Warto dodać, że jeszcze w sobotę Jabeur dotarła do półfinału w amerykańskim Indian Wells, gdzie przegrała z Paulą Badosą. Walcząc o awans do turnieju mistrzyń, musiała udać się od razu w podróż do stolicy Rosji, ale wygląda na to, że dla jej organizmu gra już we wtorek na innym kontynencie okazała się zbyt dużym wyzwaniem.

To oznacza, że strata Jabeur do Igi Świątek wciąż będzie wynosiła ponad 200 punktów. Aby Polka nie zakwalifikowała się do turnieju WTA Finals w Guadalajarze, Ons Jabeur musi wygrać w przyszłym tygodniu turniej w Courmayeur, z kolei Paula Badosa zwyciężyć w Cluj.

Ponadto Maria Sakkari musiałaby wygrać jeden mecz w Moskwie (zagra w II rundzie z Anną Kalinskają) lub awansować do półfinału w Courmayeur, a Hiszpanka Garbine Muguruza zaliczyć dobry wynik albo w Moskwie, albo w Cluj. Warunków do spełnienia jest więc wiele, więc Świątek może być już niemal pewna gry w Meksyku, tym bardziej że wciąż nie wiadomo, czy w WTA Finals wystąpi kontuzjowana liderka rankingu Ashleigh Barty.