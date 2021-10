Hurkacz jak błyskawica! Wchodzi do ćwierćfinału w 64 minuty! Demolka

Walcząc o awans do ćwierćfinału w Indian Wells i zdobycie kolejnych cennych punktów w rywalizacji o turniej ATP Finals w Turynie dla najlepszych ośmiu tenisistów w 2021 roku, Hubert Hurkacz grał z 23. zawodnikiem światowego rankingu - Rosjaninem Asłanem Karacewem. Obaj zawodnicy spotkali się kilkanaście dni temu w San Diego, wówczas lepszy był Karacew, który zwyciężył 5:7, 6:4, 6:2.

Hurkacz zdemolował Rosjanina

Początek środowego meczu należał do Hurkacza. Wprawdzie pierwszy set rozpoczął się od remisu 1:1, to później pięć gemów z rzędu wygrał grający bardzo rzetelnie Polak. Hurkacz zafundował swojemu przeciwnikowi jego dwie pierwsze utraty serwisu w całym turnieju, a następnie zakończył partię (6:1) asem serwisowym. Karacew miał ogromny problem z trafieniem swojego pierwszego podania. W pewnym momencie miał tylko 18 procent, ale seta zakończył z nieco lepszym wskaźnikiem 41 procent.

W drugiej partii wyrównana walka trwała nieco dłużej. Wprawdzie Karacew miał dalej spore problemy z wygrywaniem gemów serwisowych, tak potrafił doprowadzić do stanu 2:2. Wówczas jednak popełnił kilka prostych błędów i ponownie w tym meczu dał się przełamać Hurkaczowi. Polski tenisista nie grał niesamowitego meczu, ale w pełni wykorzystywał kiepską dyspozycję swojego przeciwnika.

Karacew w kolejnym gemie się przebudził i mimo że przegrywał 0:30, to zdołał uzyskać przełamanie powrotne i doprowadzić do remisu 3:3. Cóż z tego jednak, skoro w kolejnym gemie serwisowym pudłował na potęgę, został ponownie przełamany i to do zera. Tej szansy dobrze grający Hurkacz już nie zmarnował. Wygrał drugiego seta 6:3 i po nieco ponad godzinie mógł cieszyć się do najlepszej ósemki turnieju w Indian Wells.

W ćwierćfinale Hubert Hurkacz zmierzy się z rozstawionym z numerem 1 Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem lub Bułgarem Grigorem Dimitrowem.