Hurkacz gra o ćwierćfinał Indian Wells. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

Do tej pory Hubert Hurkacz pokazuje się na amerykańskich kortach z bardzo dobrej strony. W drodze do 1/8 finału Polak bez większych problemów pokonał Francisa Tiafoe (6:2, 6:3) i Aleksieja Popyrina (6:1, 7:5). O awans do ćwierćfinału Indian Wells nie będzie jednak tak łatwo.

Asłan Karacew trudnym rywalem Hurkacza

Rywalizację o ćwierćfinał tegorocznej edycji Indian Wells polski tenisista stoczy z Asłanem Karacewem (23. ATP). W ostatnich miesiącach Rosjanin znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji, co zdążył już potwierdzić podczas amerykańskiego turnieju. W trzeciej rundzie 28-latek poradził sobie z wyżej notowanym Denisem Szapowałowem, pokonując go 7:5, 6:2.

Największym osiągnięciem Karacewa w tym sezonie było zwycięstwo w Dubaju, triumf z reprezentacją w ATP Cup, dotarcie do półfinału tegorocznej edycji Australian Open, a także wicemistrzostwo olimpijskie w grze mieszanej. Środowe spotkanie pomiędzy zawodnikami będzie dla Huberta Hurkacza okazją do rewanżu za porażkę sprzed dwóch tygodni. W II rudzie turnieju San Diego lepszy okazał się Karacew, który wygrał 2:1 (5:7, 6:2, 6:4).

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Hubert Hurkacz - Asłan Karacew? [Transmisja TV, stream online]

Pojedynek Huberta Hurkacza z Asłanem Karacewem w III rundzie turnieju Indian Wells Masters odbędzie się w środę 13 października. Obaj tenisiści powinni pojawić się na korcie około godziny 20:00. Transmisję tego spotkania będzie można oglądać w Polsacie Sport oraz online w aplikacji Polsat Box Go. Relację na żywo z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl oraz online w aplikacji Sport.pl LIVE.