Iga Świątek zeszła z kortu, po czym przegrała mecz o 1/4 Indian Wells

Iga Świątek w walce o ćwierćfinał trafiła na bardzo groźną rywalkę. Mierzyła się z Jeleną Ostapenko, znajdującą się aktualnie na 29. miejscu w rankingu WTA. Łotyszka, tak jak polska tenisistka, jest triumfatorką Rolanda Garrosa. Dokonała tego w 2017 roku, pokonując w finale 4:6, 6:4, 6:3 Rumunkę Simone Halep. W przeszłości wygrała z Polką 6:0, 6:2, jednak tym razem to Świątek wydawała się być faworytką spotkania.

Od początku I seta obydwie broniły własnych podań. Taki stan rzeczy utrzymał się do wyniku 3:3. Wówczas Świątek przełamała Łotyszkę i wydawało się, że skutecznie przejmie inicjatywę w meczu. Tak się jednak nie stało - Ostapenko dwukrotnie przełamała Świątek, wchodząc na kosmiczny poziom i wygrała seta 6:4.

To mocno podrażniło Świątek. Polska tenisistka rozpoczęła seta w najlepszy możliwy sposób - od przełamania rywalki. Po chwili prowadziła już 2:0, po pewnie wygranym gemie przy własnym podaniu. Ostapenko denerwowała się coraz bardziej na decyzje sędziów, które jej zdaniem były błędne. To sprawiło, że znów wróciła do swojej najlepszej gry i po chwili przełamała Polkę, doprowadzając do remisu 3:3. Łotyszka dorzuciła do tego gema wygranego przy własnym serwisie.

Iga Świątek potrzebowała przerwy medycznej

Wtedy Świątek, przy stanie 4:3 dla Łotyszki, poprosiła o przerwę medyczną. To Polce nie pomogło. Ostapenko tuż po przerwie błyskawicznie przełamała Polkę, by kilka minut później, przy własnym serwisie, dokończyć dzieła zniszczenia przy trzeciej piłce meczowej i ostatecznie wygrać ze Świątek w dwóch setach.

Ostapenko w ćwierćfinale zmierzy się z lepszą zawodniczką z meczu Shelby Rogers z Leylah Annie Fernandez. Faworytką wydaje się Kanadyjka, klasyfikowana na 28. miejscu. Rogers w rankingu WTA jest 44. To spotkanie