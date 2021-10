Novak Djoković może dostać zakaz startu na AO! Premier Australii drwi

Novak Djoković zrezygnował z udziału w tegorocznym Indian Wells, choć ma bardzo dobre wspomnienia związane z imprezą w Kalifornii. Serb pięciokrotnie wygrywał rywalizację, dzięki czemu jest pod tym względem współrekordzistą. Taką samą liczbę zwycięstw ma na swoim koncie Szwajcar Roger Federer. "Przepraszam, że nie spotkam moich fanów w Indian Wells. Mam nadzieję, że zobaczę was za rok" - napisał Djoković na Twitterze.

Novak Djoković ryzykuje brak udziału na Australian Open. Serb nie zamierza przyjmować szczepionki

Brytyjski dziennik "The Sun", że Novak Djoković może nie zostać dopuszczony do gry w przyszłorocznej edycji Australian Open. Jest to związane z poglądami Serba, który nie zamierza przyjąć szczepionki na koronawirusa. Martin Pakula, minister sportu w stanie Wiktoria ostrzegł m.in Djokovicia, że bez szczepienia nie weźmie udziału w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w 2022 roku. "Gdybym był zawodnikiem ATP lub WTA, to już byłbym zaszczepiony. Szczepienie da im ogromną okazję do gry, a do tego będą mieli zdecydowanie mniej ograniczeń. Czy osoby nieszczepione zostaną dopuszczone do turnieju? Jeszcze nie znam odpowiedzi" - powiedział.

Nieco bardziej prowokacyjnie wypowiadał się premier Daniel Andrews. "20 tytułów wielkoszlemowych nie broni przed wirusem. Jedyne, co Cię ochroni, to pierwsza i druga dawka szczepionki. Szanse na to, że obcokrajowcom uda się dostać na terytorium Australii bez szczepienia, są bardzo niskie" - stwierdził Andrews. Jak dotąd rząd stanu Wiktoria wprowadził obowiązek szczepień dla upoważnionych pracowników, w tym sportowców.

Poza Djokoviciem przeciwny przymusowi szczepień na koronawirusa jest m.in Danił Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev czy Andriej Rublow. "The Sun" dodaje, że przed tegorocznym US Open w pełni zaszczepionych było około 50 procent zawodników występujących w turnieju ATP oraz WTA. Całą sprawę komentował też były trener Serba, Bogdan Obradović. "Novak zawsze podkreślał, że w kwestii szczepień jest za pełną dobrowolnością i jest to suwerenna decyzja każdego człowieka. To jest postawa, którą Djoković budował od lat" - przyznał Obradović.