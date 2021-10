Iga Świątek gra o ćwierćfinał Indian Wells! Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Iga Świątek obecnie rywalizuje jedynie w turnieju singlistek Indian Wells. Tenisistka z Raszyna w duecie z Bethanie Mattek-Sands miała spore szanse na awans do ćwierćfinału debla, ale ostatecznie polsko-amerykański duet przegrał 6:1, 4:6, 8:10 z tajwańsko-belgijską parą Su-Wei Hsieh/Elise Mertens. "W super tie-breaku popełniały kolejne błędy, dopełniając dramatu. Z pierwszych siedmiu punktów wygrały tylko jeden, popełniając niewyobrażalne błędy, marnując niesamowite okazje na kończenie akcji. Jakby nagle przestały grać o zwycięstwo" - czytamy w relacji.

Indian Wells. O ćwierćfinał walczą dwie triumfatorki Rolanda Garrosa

Iga Świątek o awans do ćwierćfinału Indian Wells powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Tenisistki spotkały się w 2019 roku na turnieju w Birmingham na kortach trawiastych. Tam Polka została rozbita 0:6, 2:6, ale teraz to ona uchodzi za faworytkę do wygrania spotkania. Ostapenko, tak jak polska tenisistka, jest triumfatorką Rolanda Garrosa. Łotyszka dokonała tego w 2017 roku, pokonując w finale 4:6, 6:4, 6:3 Rumunkę Simone Halep, która była wówczas rozstawiona z "trójką".

Poza tym Ostapenko wygrała jeszcze dwa turnieje rangi WTA - w Seulu w 2017 roku i w Luksemburgu dwa lata później. 24-letnia Łotyszka zajmuje obecnie 29. miejsce w światowym rankingu WTA. Ostapenko do tej pory w Indian Wells pokonała Su-Wei Hsieh (6:3, 6:0) oraz Juliję Putincewą (6:3, 2:6, 6:3). Świątek z kolei wygrała najpierw 6:1, 6:3 z Petrą Martić, a potem rozbiła 6:1, 6:0 Weronikę Kudermietową. W przypadku wygranej Polka zmierzy się w ćwierćfinale ze zwyciężczynią meczu Shelby Rogers - Leylah Fernandez.

Indian Wells. Gdzie i kiedy oglądać mecz Świątek - Ostapenko?

Spotkanie Igi Świątek z Jeleną Ostapenko w ramach IV rundy Indian Wells odbędzie się we wtorek 12 października o godzinie 20:00 czasu polskiego na Stadium 3. Transmisja meczu z udziałem Świątek będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Sport oraz w serwisie internetowym canalplus.com.