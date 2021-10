Paradoksalna sytuacja Igi Świątek. Rozbija rywalki, a spadek jest już nieunikniony

Najlepsza polska tenisistka w meczu III rundy Indian Wells pokazała znakomite umiejętności. Do wygrania pojedynku z 24-letnią Rosjanką potrzebowała niespełna godzinę, wygrywając z nią 6:1, 6:0. Dało jej to pewny awans do kolejnej rundy turnieju, w której zmierzy się z Jeleną Ostapenko z Łotwy.

Spadek Świątek w rankingu pomimo zwycięstwa

Pomimo zdecydowanego zwycięstwa, ma ono również nieco gorzki smak, a na sytuację tę 20-latka nie ma żadnego wpływu. Jeżeli nawet Iga Świątek odniosłaby wielki sukces i zakończyłaby rywalizację w amerykańskim turnieju zwycięstwem, to i tak zanotuje spadek w rankingu WTA o dwie pozycje.

Spadek o dwie lokaty w przypadku zwycięstwa w Indian Wells oznaczałby, że Polka zostałaby wyprzedzona jedynie przez Barborę Krejcikovą i Garbine Muguruzę, tracąc aktualnie zajmowaną czwartą pozycję. Jeśli jednak Świątek pożegnałaby się z rywalizacją już w czwartej rundzie, wówczas zanotuje spadek na co najmniej 10. miejsce.

Iga Świątek coraz bliżej awansu do WTA Finals

Tak niecodzienna sytuacja spowodowana jest faktem, że Polka obecnie traci punkty, które w ubiegłym roku zdobyła dzięki zwycięstwu w Roland Garros. Z powodu pandemii COVID-19 rywalizacja na francuskich kortach została opóźniona, a to z kolei sprawia, że w tym roku zdobyte punkty pokrywają się z tymi, które zawodniczki zdobywają m.in. na Indian Wells.

Zupełnie inaczej wygląda klasyfikacja w rankingu WTA Race, w której brane pod uwagę są jedynie wyniki z obecnego sezonu. Na ten moment Iga Świątek zajmuje w niej piąte miejsce, dzięki czemu jest coraz bliżej awansu do WTA Finals, w którym zagra osiem najlepszych tenisistek z całego roku.

Iga Świątek wróci do rywalizacji w Indian Wells w poniedziałkowy wieczór, kiedy to wspólnie z Bethanie Mattek-Sands zagra w deblu z duetem Su-Wei Hsieh i Elise Mertens. W singlu z kolei Polka powalczy z Jeleną Ostapenką we wtorkowy wieczór.