Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w Indian Wells. Też wygrała Roland Garros. Hit

Iga Świątek potrzebowała zaledwie 55 minut, aby wywalczyć awans do IV rundy Indian Wells, turnieju uznawanego nieoficjalnie za piątego Wielkiego Szlema. Weronika Kudermietowa była w stanie wywalczyć zaledwie jednego gema, a Idze wychodziło niemal wszystko. "Świątek jak już łapie za gardło, nie odpuszcza" - komentowali eksperci na Twitterze. Iga Świątek zadedykowała swoją wygraną psycholog Darii Abramowicz, która tego dnia obchodziła urodziny.

Jelena Ostapenko kolejną rywalką Igi Świątek w Indian Wells

Rywalką Igi Świątek w IV rundzie Indian Wells będzie Łotyszka Jelena Ostapenko, która po niemal dwóch godzinach ograła Juliję Putincewą 6:3, 2:6, 6:3. W poprzedniej rundzie Ostapenko bez większego problemu ograła 6:3, 6:0 Su-Wei Hsieh z Tajwanu. Jelena Ostapenko obecnie zajmuje 29. miejsce w światowym rankingu WTA.

Iga Świątek mierzyła się z Łotyszką na kortach trawiastych w Birmingham w 2019 roku. Wtedy tenisistka z Raszyna przegrała 0:6, 2:6, ale to były jej pierwsze kroki w kobiecym tourze. Teraz to Świątek jest uznawana za faworytkę. Zarówno Świątek, jak i Ostapenko mają za sobą zwycięstwa w turniejach rangi Wielkiego Szlema. W obu przypadkach mowa o Rolandzie Garrosie - Polka wygrała turniej w 2020 roku, a Łotyszka - trzy lata wcześniej. Do tego Ostapenko jest półfinalistką i ćwierćfinalistką Wimbledonu (2018 i 2017).

Wszystkie mecze IV rundy Indian Wells zostaną rozegrane we wtorek, natomiast organizatorzy na razie nie podali godziny pojedynku pomiędzy Igą Świątek a Jeleną Ostapenko. Jeśli czwarta rakieta światowego rankingu WTA pokona rywalkę z Łotwy, to w ćwierćfinale spotka się ze zwyciężczynią spotkania Shelby Rogers - Leylah Fernandez.